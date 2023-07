Prosperidade é distante ou impossível para 54% dos nordestinos

Felipe Felix, CEO do will Bank. Crédito: Divulgação

"Dis" o que?



A relação das pessoas com o dinheiro vai muito além do racional, é o que mostra um estudo inédito do will Bank, instituição financeira 100% digital com mais de 4 milhões de clientes no país. O levantamento, com mais de 2 mil participantes entre 18 e 40 anos, mostra, por exemplo, que desconforto foi a palavra mais utilizada para descrever as necessidades mais imediatas e recorrentes, entre moradores da região Nordeste, com 13,2% das respostas. Apenas 14% da população na região associa dinheiro a tranquilidade, enquanto a média nacional é de quase 30%, aponta o estudo. O will Bank descobriu ainda que 62% dos nordestinos tem o desejo de usar o crédito que lhes é oferecido, mas recusam por medo de não conseguir pagar. Mais da metade da população, 54%, enxergam um futuro próspero como algo distante ou até impossível.

Por que isso?

Não por acaso, o will Bank chamou o seu estudo de Dismorfia Financeira do Brasil. A palavra significa uma visão distorcida de si próprio. "Nós temos um problema que não se resolve com o acesso ao sistema bancário, porque temos um país em que 77% da população acha mais fácil controlar dinheiro em espécie", analisa Felipe Felix, CEO do will. Ou seja, ter uma conta em banco não resolve as dores deles.

Desigualdade

Mas o problema não se resume à relação com os bancos, e sim com o dinheiro. Apenas três em cada dez pessoas usam palavras positivas para se referir ao dinheiro. Quando o recorte é feito entre homens brancos da classe AB1, o percentual sobe para 58,1%. No caso de mulheres pretas e pardas da classe DE, cai para 10,5%.

Prévia animadora

Em uma prévia do que deve ser o desempenho de importantes setores da economia baiana, um levantamento da Fecomércio-Ba, com base em dados do IBGE, mostrou que o setor de serviços alcançou crescimento de 7,8% nos primeiros quatro meses do ano, alcançando o maior nível desde 2017. A maior variação positiva foi na área de Informação e Comunicação, de 12,6%. Pelo lado do Comércio, as vendas no estado cresceram 3,2% no mesmo período.

Moda circular

A Cresci e Perdi, franquia de moda circular especializada em roupas e artigos infantis, ultrapassou a marca de 500 unidades este mês. Na Bahia são 13 unidades, que superaram R$ 6 milhões em vendas. As lojas compram e vendem roupas desde o tamanho Recém-Nascido (RN) até 16 anos, com valores entre 40% e 90% mais baratos que os modelos novos.

É hoje