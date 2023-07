Rodadas de negócios no Chocolat Festival devem movimentar R$ 25 milhões

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) promoverá as Rodadas de Negócios Origem Brasil, em Ilhéus, entre os dias 20 e 23 de julho, durante o 30º Chocolat Festival, em Ilhéus, para aumentar a visibilidade e as oportunidades de exportação de produtos brasileiros. Este ano, 88 empresas se inscreveram para as conversas que acontecerão presencialmente e virtualmente. A expectativa é que sejam movimentados mais de R$ 25 milhões em negócios imediatos.

Junto com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), a CNI convidou cinco compradores internacionais, do Reino Unido, Panamá, Canadá, Portugal e Chile, que vão conversar com empresas de cacau e derivados, mas também com produtores de café, frutas, mel, cereais e bebidas. Os compradores participarão presencialmente das conversas em Ilhéus.

Em 2022, a primeira edição das rodadas de negócios reuniu 36 empresas brasileiras e movimentou mais de R$ 3 milhões em negócios imediatos.

Cadeia produtiva

Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), a indústria de chocolate registrou um crescimento de 9,8% na produção do primeiro trimestre deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2022. No mesmo recorte anual, o Produto Interno Bruto (PIB), que mede o desempenho do conjunto da economia brasileira, cresceu apenas 4%.

Entre janeiro e março de 2023, foram produzidas 219 mil toneladas de chocolate, sendo 17,5 mil toneladas exportadas. É neste cenário que o Chocolat Festival chega a sua 30ª edição, que será realizada em Ilhéus, terra de origem do evento. O Chocolat Festival já superou a marca de 1 milhão de visitantes, distribuindo mais de 80 mil certificações em oficinas e cursos técnicos e gastronômicos, contribuindo para a criação de mais de 350 marcas em todo o país.

Realizado desde 2009, o evento é considerado o maior de chocolate de origem da América Latina e reúne toda a cadeia produtiva do cacau, desde o fruto até o produto final. Já foram realizadas edições em seis estados, levando diversas marcas de chocolate de origem, bean to bar, premium e gourmet.

Durante os quatro dias de cada evento, produtores, chocolateiros, jovens empreendedores, chefs especializados, pesquisadores e técnicos podem acompanhar o que as dezenas de expositores têm a apresentar sobre as inovações e a tradicional cultura fascinante do cacau e do chocolate. São esperados mais de 300 expositores de ao menos 120 marcas nacionais e internacionais. Além da feira de venda de chocolates e outros derivados do cacau, o festival promove cursos, palestras e workshops.

O 14º Festival Internacional de Chocolate e Cacau, que acontece paralelamente ao Chocolat Festival, terá atrações como o Show Cooking, em que grandes nomes nacionais e internacionais da gastronomia compartilham seus conhecimentos sobre receitas à base de chocolate.

No Atelier, diariamente, os chefs Léo Vilela e Tati Benazzi irão preparar verdadeiras delícias em forma de escultura. O evento não deixa de fora a criançada, que terá a oportunidade de aprender brincando diariamente no Kids Cooking, sob comando da Tia Pri.