Salvador estreia em lista de cidades comprometidas com agenda climática

Maria Clara Nascimento, coordenadora de Cidades, Estados e Regiões do CDP Latin America. Crédito: Divulgação

Na lista A



Rio de janeiro, São Paulo e Salvador são as únicas cidades brasileiras na na lista que reúne as 119 cidades do mundo comprometidas com a agenda climática. Salvador e São Paulo integram a chamada A List, feita pelo CDP, pela primeira vez. O Rio integra o ranking desde a sua fundação. O CDP-ICLEI Track é uma plataforma de referência mundial para a divulgação de dados climáticos de cidades, estados e regiões. No total, 105 cidades brasileiras apresentaram suas informações, mas somente as três cidades citadas foram reconhecidas. Maria Clara Nascimento, coordenadora de Cidades, Estados e Regiões do CDP Latin America explica que integrar a ‘A List’ do CDP é um reconhecimento do nível elevado de transparência e engajamento no monitoramento de ações climáticas. As poucas cidades que fazem parte deste grupo têm como característica comum o compromisso em atuar na mitigação e adaptação às mudanças climáticas. "A avaliação externa é um incentivo à cidade para seguir avançando nesta agenda e também obter apoio e parcerias, inclusive facilitar acesso a financiamento de projetos", diz.

Amadurecimento

Segundo ela, Salvador responde ao questionário desde 2013 e foi amadurecendo no decorrer do tempo as suas iniciativas. "Além de Salvador ter declarado que pretende zerar suas emissões líquidas até ou antes de 2050, a capital soteropolitana apresentou análises de vulnerabilidade climática, isto é, a cidade está ciente dos riscos ambientais aos quais está exposta", destaca. A cidade indicou treze ações entre mitigação e adaptação às mudanças climáticas, mostrando que o planejamento climático da cidade é completo e aborda as principais áreas de impacto climático. Entre as ações de adaptação adotadas, estão inciativas educativas e de engajamento comunitário; infraestrutura verde; e uso de tecnologias, como a ferramentas para evitar o deslizamento de terras e sistemas de monitoramento de riscos. "Em relação à mitigação, destacamos o trabalho de Salvador em programas e políticas de reciclagem; iniciativas de mobilidade que visam a redução das emissões de CO2 de veículos motorizados e o aumento do uso de bicicletas", ressalta. "Salvador também se sobressai pelo fomento ao fortalecimento e expansão da agricultura urbana e periurbana de base vegetal, isto é, nos arredores da cidade", diz.

Presença brasileira

“Essa é a primeira vez que registramos três cidades brasileiras no índice de liderança, o que é um indicador relevante, considerando que elas somam uma população de mais de 20 milhões de pessoas. Nosso processo tem na transparência de dados o ponto de partida para direcionar as políticas públicas tão necessárias para aumentar a resiliência das cidades a catástrofes naturais como enchentes urbanas, secas e fortes precipitações”, afirma Rebeca Lima, diretora executiva do CDP Latin America. No índice global, das 939 cidades que reportaram seus dados climáticos ao CDP, 119 foram classificadas como A List. A Europa, com 48 cidades, é a região mais representativa, seguida por Estados Unidos, com 35 cidades. A América Latina apresentou seu melhor desempenho na lista com 11 cidades e, além das brasileiras, aparecem Guadalajara e Cidade do México do México, Lima do Peru, Quito do Equador, Peñalolén do Chile, Medellín e Bogotá da Colômbia e Buenos Aires da Argentina.

Boas expectativas

Cerca de 180 mil congressistas e mais de R$ 320 milhões injetados na economia. Essa é a previsão da Salvador Destination para os 75 eventos que a entidade vem trabalhando para confirmar na capital baiana até 2029. Desse total, 30 eventos já foram realizados na cidade entre 2022 e 2023. Os números foram apresentados na última segunda-feira, 27, durante o tradicional caruru, que reuniu associados da entidade, no Wish Hotel da Bahia.

Muito a festejar

O Centro de Convenções de Salvador (CCS) vai celebrar os resultados de 2023 no próximo dia 13, numa festa exclusiva para convidados. Foram 150 eventos realizados e mais de 400 mil pessoas em circulação. Além disso, a direção do espaço vai anunciar a nova marca e conceito do restaurante do CCS.

Aceita PIX

Este mês, o PIX completou três anos e caiu nas graças dos clientes da TIM na Bahia. Hoje, mais de um terço deles paga suas contas pela modalidade eletrônica de pagamento instantâneo do Banco Central, tanto no pré quanto no pós-pago. No pré-pago, o aumento foi de 133% entre janeiro e outubro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. No pós-pago, o número chegou a 99% no mesmo período.

Reforma tributária