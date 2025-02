FAROL ECONÔMICO

Terminal marítimo bate recordes operacionais em 2024

Canal de acesso estava há 20 anos sem receber investimentos em dragagem

Donaldson Gomes

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 05:00

Temadre ampliou em 5% a movimentação no ano passado Crédito: Divulgação Acelen/Temadre

Recordes >

O Terminal Aquaviário de Madre de Deus (Temadre), principal ponto de escoamento da Acelen Refinaria de Mataripe, elevou sua eficiência logística com maior volume de movimentação e menor tempo de operação. O Temadre movimentou 24,5 milhões de metros cúbicos (m³) de petróleo e derivados, valor 5% superior a 2023, com menor Tempo de Estadia Total (TET) dos navios, que foi reduzido em 24,6%, na comparação com o ano de 2022, primeiro ano de gestão empresa, e 16% na comparação com 2023. “Esses ganhos em eficiência logística refletem as melhorias nos processos da Acelen e os investimentos no Temadre”, diz Marcelo Mancini Stella, Vice-Presidente de Supply Chain da empresa. Entre os investimentos que viabilizaram o resultado está a dragagem de manutenção do canal de acesso, que não era realizada há mais de 20 anos. Foram investidos R$ 70 milhões na dragagem e outros R$ 74 milhões na melhoria de ativos logísticos, da tancagem e da capacidade operacional. >

Terminais terrestres >

A movimentação de produtos nos Terminais Terrestres (TTs) de Jequié, Itabuna e Candeias também alcançou recordes em 2024. Foram entregues aos clientes 1,487 milhões de metros cúbicos de derivados, o maior volume em 10 anos, com crescimento de 16% em relação a 2023 e de 43% em relação a 2022. Esse volume chegou aos terminais através dos 669 km de dutos que compõem o ORSUB (Oleoduto do Recôncavo-Sul da Bahia).>

Muita água para rolar>

Com aproximadamente 10% da sua carteira de crédito relacionada com o agro, o banco Daycoval vem direcionando uma atenção especial para a região do Matopiba, com destaque para o Oeste da Bahia. Na principal área agrícola baiana, a instituição financeira destaca o potencial para o crescimento da irrigação, uma vez que apenas 30% dos 400 mil hectares de área disponíveis para outorga utilizam a tecnologia. “O Oeste da Bahia tem um agro um pouquinho diferente das demais regiões do Matopiba, pela questão da irrigação, que tem um enorme potencial para crescer, além de ter um regime de chuvas muito bem definido, o que já ajuda muito”, aponta Gilson Ribeiro, diretor comercial do banco. Segundo ele, em pouco mais de um ano atuando na região, o Daycoval já alcançou resultados significativos. As expectativas para o desempenho do banco na região acompanham o ritmo do agro. “Não temos dúvidas de que vamos crescer muito, a área plantada está crescendo, não só no sequeiro, mas na irrigação. A ideia é ter uma participação importante”, projeta. Se nada mudar, algo em torno de 20%, diz. Desde 2024 em Luís Eduardo, o banco alcançou a casa dos R$ 500 milhões em ativos de crédito na região.>

Casa de carnes>

O grupo goiano JP Steakhouse inaugura em Salvador a sua 32ª unidade, na orla de Pituaçu, onde funcionou o restaurante 705. A abertura em soft opening para o público, acontece no dia 17 de fevereiro, segunda-feira, e no dia 19, quarta-feira, em evento fechado para convidados e parceiros. A churrascaria, que serve mais de 25 tipos diferentes de cortes, conta com uma área total de 1,5 mil metros quadrados (m²), com capacidade para 360 pessoas sentadas confortavelmente, fruto de um investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão. A JP Steakhouse em Salvador está operando com um total de 85 funcionários e ainda tem mais de 20 vagas em aberto. >

Vagas de emprego:>

Chef de Carnes; Garçom passador; Açougueiro; Churrasqueiro; Flux de churrasqueiro; Recepcionista; Operador de Caixa; Sushiman; Auxiliar de Sushiman; Serviços Gerais; Maitre; Garcom; Garçom Vendedor; Barman; Copeiro; Saladeiro; Auxiliar de Salada; Repositor de Buffet e Auxiliar de Doceiro. O envio do currículo deve ser feito para (85) 98737-5780.>

Serviços especializados>

A Hapvida NotreDame Intermédica realizou um investimento de mais de R$ 705 mil na Bahia em 2024, na expansão de serviços especializados para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo a construção de uma nova clínica e o fortalecimento de recursos terapêuticos no estado. Com a abertura da unidade, a companhia passa a contar com três espaços dedicados ao TEA na região: Itaigara, Medprev Garibaldi e Horto Florestal de Salvador. Mais recente adição, a clínica Horto Florestal já foi inaugurada e oferece um espaço amplo e moderno para o atendimento multidisciplinar. >

Sabor minhocas>