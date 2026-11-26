COLUNA FAROL ECONÔMICO

Travou... Internet ruim tira a paciência dos nordestinos

Seis em cada dez usuários da região desistiram de alguma atividade por causa da lentidão na conexão. Varejo baiano recua, enquanto agronegócio avança com a irrigação

Donaldson Gomes

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 05:00

Num mundo cada vez mais conectado, internet de qualidade se tornou essencial. Ainda assim, seis em cada dez usuários de internet (60%) responderam a uma pesquisa dizendo ter desistido de uma atividade em curso por conta da lentidão na conexão nos sete dias anteriores ao que foram questionados. O índice supera a média nacional, de 53%, que também é alto, convenhamos. Quase três em cada dez nordestinos (29%) desistiram de alguma atividade várias vezes na mesma semana, contra 21% no país. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Ideafix Pesquisas Corporativas a pedido da DE-CIX, operadora líder mundial de Internet Exchanges (IXs).

Conectividade

Apesar desses problemas de conectividade, a região está à frente da média nacional em infraestrutura de acesso. Entre os domicílios pesquisados no Nordeste, 75% contam com conexão de fibra óptica, contra 68% na média nacional. Ainda assim, as falhas são mais frequentes. Na semana anterior ao levantamento, 59% dos entrevistados da região tiveram travamentos de vídeo ou áudio em chamadas de trabalho ou estudo, contra 46% no Brasil. Entre os jogadores online, lag ou desconexão grave atingiram 55% dos nordestinos, contra 40% no país. A perda de qualidade no streaming afetou 54%, ante 47% na média nacional. E 30% convivem com lentidão todos os dias ou várias vezes por semana, contra 25% no Brasil.

Além do entretenimento

No Nordeste, a instabilidade também atinge a vida financeira e a formação profissional. Transações online, como pagamentos, operações bancárias e reservas, foram prejudicadas por atrasos ou quedas para 39% dos entrevistados da região, contra 31% no país. As aulas e cursos online foram afetados para 28%, ante 21% na média nacional. Entre os usuários da região que enfrentam atrasos, a principal causa apontada é a sobrecarga da rede (40%), seguida pela infraestrutura de rede inadequada na região (30%) e por problemas no Wi-Fi doméstico (25%). A falta de banda no plano contratado aparece com 18%.

Frustração

O nordestino também é mais exigente. A frustração com travamentos tem média de 8,2 numa escala de 10, contra 8,0 no país, e 41% deram nota máxima, contra 36% na média nacional. Para 66%, uma internet ruim ou instável já é motivo suficiente para considerar a troca de provedor. Diante da lentidão, 31% recorrem ao suporte técnico, acima dos 24% registrados no Brasil.

Recuo no varejo

O comércio varejista da Bahia recuou 2,8% em setembro de 2026 na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo levantamento da Fecomércio BA com base em dados do IBGE. O faturamento do setor somou R$ 19,7 bilhões, uma retração real de R$ 573 milhões. Foi o segundo mês consecutivo de resultado negativo, após a estabilidade registrada em agosto, e confirma a perda de fôlego do consumidor baiano em um cenário de juros elevados, inflação persistente e alto comprometimento da renda das famílias com dívidas. O varejo baiano se sustenta, neste momento, em apenas dois segmentos. O primeiro são as farmácias e perfumarias, que seguem em trajetória de crescimento e registraram alta de 8,2% no mês, com faturamento de R$ 1,78 bilhão — o maior valor para um mês de setembro em toda a série histórica, iniciada em 2011. O segundo segmento positivo é o grupo de outras atividades, com alta de 8,9% e acréscimo de R$ 332 milhões. Assim como nos meses anteriores, o resultado continua fortemente influenciado pelo comércio de combustíveis, cujos preços permanecem em patamar significativamente superior ao observado um ano antes. Excluindo-se o grupo de outras atividades, o varejo baiano teria recuado 5,5% em setembro — dimensão que ilustra o quanto o resultado do comércio depende desse componente conjuntural.

Potência irrigada

A Bahia é o segundo estado do país em relação à utilização da irrigação por pivôs centrais no agronegócio, com mais de 404 mil hectares irrigados, segundo dados da Embrapa. Minas é o líder com 637 mil hectares. Neste cenário, a região Oeste da Bahia se tornou o maior polo de irrigação do país, ultrapassando o nordeste mineiro. Entre 2022 e 2024, a região baiana cresceu de 232,8 mil hectares para 332,5 mil hectares e já representa 82% da área irrigada de todo o estado. Em relação aos municípios, o estado nordestino também lidera. São Desidério lidera o ranking nacional com 91,6 mil hectares irrigados, enquanto Barreiras ocupa o quinto lugar, com 60,9 mil, atrás de Paracatu e Unaí, em Minas Gerais, e Cristalina, em Goiás. “Muitos produtores saíram das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, por conta dos altos preços de terras e migraram para a região do Oeste baiano, que vem se destacando no agronegócio”, explica João Morais, gerente regional da Pivot Irrigação, que revende os pivôs Lindsay, líder mundial em irrigação no agronegócio. Ele explica que a topografia e a disponibilidade hídrica contam a favor da região. Nestas quinta e sexta (26 e 27), o Oeste recebe o Fórum de Irrigação da Bahia (FIBA) 2026.

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