Na noite de 6 para 7 de setembro de 1973 pernoitei na cadeia de Ilhéus, penso eu, pode ter sido Itabuna, não tenho clareza quanto a isso. Dormi numa cela, deitei-me num catre com colchão de palha manchado de sangue, supus que algum preso tivesse sido espancado no local e acordei no Dia da Independência do Brasil, na Rua do Paraíso, muro colado em São Bento. Cinquenta anos se passaram desde minha chegada a Salvador, e aqui estou.



Acordei é um jeito de dizer. Antes vivi estranhas emoções. Vou descrever. cheguei em Ilhéus ou Itabuna na noite de 06 de setembro de 1973, de carona, chovia copiosamente, as ruas desertas e inundadas, numa dessas chuvas torrenciais e recorrentes na região. Não lembro como cheguei na porta da cadeia, pode ter sido uma central de delegacias, não identifico na minha memória, e me abriguei embaixo da marquise até que um policial me convidou para dormir no local.

“Essa chuva não vai passar, melhor você dormir aqui. Tem uma cama vazia numa cela, lá dentro”. Topei. No dia seguinte, sacudindo a grade e chamando o policial para abrir a cela, pois ele tinha me trancado, ouvi um esporro de outro policial: “Quer apanhar, porra! Pare de perturbar”. “Eu não estou preso”, expliquei. Me intimidou com o olhar e uma nova ameaça. Insisti, falei que o colega tinha me deixado pernoitar ali dentro por causa da chuva. Ah, é, não quero saber, meu colega já foi para a casa. O turno agora é meu.

Para encurtar a história aguardei até dez horas da manhã, quando um superior, um comissário ou delegado ouviu minha explicação. Entendeu que se eu estivesse preso, teria algum registro e não havia registro. Naquele tempo não existia celular e nem como se comunicar com o policial que me ofereceu a pernoite. Me liberou e minutos depois eu estava de volta à estrada procurando uma carona. Me acomodei no fundo de uma caminhonete e cinco horas depois, se muito, eu chegava no paraíso. Olhei a placa da rua e o nome Rua do Paraíso me pareceu um sinal divino.

E era. Tive certeza disso quando alguns quarteirões adiante cheguei na Praça Municipal e me deparei com um guarda abraçando um fuzil velho que dormia sentado na escadinha do Palácio Rio Branco, que alguém me informou era o Palácio do Governo. Lembrei do Palácio de Bogotá, minha cidade natal, com muitos guardas bem armados e alertas nos acessos ao Capitólio. A cena baiana imortalizou em mim um sentimento de serenidade. Mais dois quarteirões e eu estava na Praça da Sé, abordei o ônibus da Barra e lá o de Itapuã.

Horas depois pernoitava na Lagoa de Abaeté, embaixo de uma amendoeira, a minha primeira noite no paraíso, menos perturbadora que a anterior no colchão de palha marcado por sinais de violência, apesar do frio. Não sabia, mas ali nascia o colombaiano. Eu, arrodeado de areia branca, lua em quarto crescente, refletindo faixas de luz na lagoa escura. No dia seguinte pulei o muro de um colégio e dormi dentro, ali mesmo, no caminho da lagoa.