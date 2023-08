Edgard Abbehusen: 'Inesquecíveis'

É incrível como existem aqueles que jamais nos deixam. Indivíduos que partiram, mas nos deixaram abraços, risos, amor e carinho como herança. São pessoas que conquistaram a eternidade através do bem que praticaram e dos sentimentos que compartilharam. Sua generosidade, trilhada ao longo da jornada, os perpetua.



Nunca mais teremos a chance de compartilhar uma conversa informal nessa viagem de agora. Não poderemos abraçá-los novamente. Desconhecemos suas perspectivas sobre o mundo atual, se inclinariam para a esquerda ou direita em relação ao Brasil, ou se permaneceriam em cima de um muro. De tempos em tempos, sentimos a vontade de atualizá-los sobre as novidades, como se, de algum modo, de estão, não soubessem. Ficamos curiosos para ouvir que conselho dariam ou que orientação ofereceriam quando um novo amor surge em nossas vidas, ou quando um novo emprego é conquistado. Mesmo diante das alegrias e tristezas que a vida nos apresenta, percebemos que essa pessoa não estará aqui para compartilhar as reviravoltas, os verões e as tempestades.