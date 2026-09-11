O QUE PENSA O CORREIO

A espera que adoece

Uma fila que demora a responder a casos urgentes deixa de ser apenas uma questão administrativa e passa a ser uma questão de vida ou morte

Editorial

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05:30

Difícil encontrar hoje um usuário de WhatsApp na Bahia que nunca tenha recebido um pedido de ajuda para conseguir uma vaga na regulação. Em grupos de família, de trabalho, de bairro ou de amigos, multiplicam-se mensagens com fotografias de pacientes, relatos desesperados de parentes e apelos para que alguém consiga acelerar uma transferência hospitalar. O que deveria ser uma situação excepcional transformou-se em parte da rotina dos baianos.

O CORREIO, cumprindo seu papel de imprensa, tem noticiado repetidamente casos de pacientes que aguardam dias por atendimento especializado, transferência ou internação. Por trás de cada número da fila existe uma pessoa, uma família e, muitas vezes, uma corrida contra o tempo. A repetição dessas histórias mostra que já não se trata de episódios isolados, mas de um problema estrutural que exige respostas do governo do estado.

Na semana passada, por exemplo, este jornal revelou o drama de Ana Paula dos Santos Dias, cabeleireira que estava internada havia 16 dias na UPA de Cruz das Almas, no Recôncavo. Mesmo amparada por uma decisão judicial, ela seguia à espera de uma vaga na rede de saúde. Ana Paula havia dado entrada na unidade em 20 de agosto, com quadro de hiperleucocitose persistente, presença de células imaturas e suspeita de doença hematológica.

A situação era ainda mais grave porque o relatório médico mais recente alertava para o risco de complicações severas e até de morte. Quando uma paciente em estado potencialmente grave precisa esperar tantos dias por transferência (e nem mesmo uma ordem judicial é capaz de assegurar atendimento imediato), torna-se evidente que há uma falha profunda no funcionamento da rede. Ana Paula só conseguiu a regulação quase três dias depois do prazo estabelecido pela Justiça.

Não é razoável que famílias tenham de recorrer às redes sociais, à imprensa, a políticos ou ao Judiciário para tentar obter aquilo que deveria ser assegurado pelo próprio sistema público de saúde. O acesso a uma vaga hospitalar não pode depender da capacidade de mobilização da família, da repercussão de um caso ou da existência de contatos capazes de pressionar as autoridades. Saúde pública precisa obedecer a critérios médicos, transparência e eficiência.

A chamada fila da regulação existe, em tese, para organizar o acesso aos serviços de acordo com a gravidade de cada paciente e a disponibilidade da rede. O problema surge quando a espera deixa de ser um mecanismo de organização e passa a representar risco adicional para quem já está doente. Uma fila que demora a responder a casos urgentes deixa de ser apenas uma questão administrativa e passa a ser uma questão de vida ou morte.