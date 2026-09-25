O QUE PENSA O CORREIO

A maquiagem não ensina

Indicadores podem até ser artificialmente melhorados. A aprendizagem, não. Quando uma avaliação independente coloca o estudante diante da prova, a realidade se impõe

Editorial

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 05:00

Os números não deixam espaço para eufemismos. A educação da Bahia continua muito aquém do que se espera de um estado com a sua dimensão econômica, populacional e política. Os resultados do Pisa 2025 colocam os estudantes baianos entre os piores desempenhos do país nas três áreas avaliadas. Em Matemática, a Bahia ficou na 24ª posição; em Ciências e Leitura, na 23ª. São resultados que expõem, de maneira objetiva, uma realidade que não pode mais ser escondida por discursos oficiais, índices selecionados ou comemorações de avanços pontuais.

Em Matemática, foram 340,8 pontos, contra uma média brasileira de 377 e uma média de 469 entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em Ciências, a Bahia alcançou 365,3 pontos, diante dos 409 registrados pelo Brasil e dos 486 da OCDE. Em Leitura, foram 367,8 pontos, também muito abaixo das médias nacional e internacional. Não se trata, portanto, de uma pequena diferença estatística. Trata-se de um abismo de aprendizagem.

Os resultados do Pisa tornam ainda mais grave uma discussão que o CORREIO vem levantando há algum tempo: a tentativa de maquiar os indicadores da educação baiana sem que a aprendizagem avance na mesma proporção. A Portaria nº 190/2024, editada pela Secretaria Estadual da Educação, tornou-se o principal símbolo dessa controvérsia ao flexibilizar mecanismos de progressão dos estudantes. Professores e entidades da categoria passaram a classificá-la como uma forma de “aprovação automática”, diante do risco de se produzir uma melhora artificial nos índices de fluxo escolar sem correspondência efetiva na aprendizagem.

Em agosto deste ano, vale recordar, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) expediu uma recomendação à Secretaria da Educação do estado para que fossem feitos ajustes na sistemática de avaliação da aprendizagem e no Regime de Progressão Parcial (RPP) da rede estadual. Segundo o órgão, o modelo adotado apresentava risco de funcionar como uma espécie de “aprovação automática disfarçada”.

Os números de aprendizagem mostram por que essa discussão não pode ser tratada como mera disputa semântica. No Ensino Médio da rede pública baiana, apenas 3,8% dos estudantes apresentam aprendizagem adequada em Matemática, enquanto 73% estão abaixo do nível básico. Nos anos finais do Ensino Fundamental, considerando todas as redes, somente 15% alcançam aprendizagem adequada em Matemática, enquanto 38% terminam essa etapa abaixo do básico.

O Pisa surge agora como mais um choque de realidade. Trata-se de uma avaliação externa e comparável que expõe o tamanho do problema: a Bahia segue entre as últimas posições do país e permanece muito distante dos níveis de aprendizagem considerados satisfatórios.

Diante desse quadro, a resposta do governo estadual não pode ser a busca por estatísticas mais convenientes nem por mecanismos que suavizem a aparência do fracasso escolar. É preciso enfrentar a raiz do problema, com recomposição das aprendizagens, formação e valorização dos professores, acompanhamento contínuo dos estudantes, apoio aos municípios desde os primeiros anos da vida escolar e avaliação rigorosa do que, de fato, está sendo aprendido.