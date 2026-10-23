O QUE PENSA O CORREIO

A obrigação de quem vencer

O ajuste fiscal é obrigação do vencedor. É necessário para o país. O vencedor tem que se comprometer com essa agenda

Editorial

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:30

Milhões de brasileiros voltarão às urnas, no próximo domingo, dia 25, para decidir quem comandará o país pelos próximos quatro anos. De um lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição. Do outro, Flávio Bolsonaro (PL), que busca chegar pela primeira vez ao Palácio do Planalto. Independentemente do resultado, o vencedor terá diante de si um desafio que não admite adiamentos: colocar as contas públicas em ordem.

A expectativa é que, encerrada a disputa eleitoral, o próximo presidente deixe para trás o ambiente de confrontos e divisões políticas que marcou a campanha eleitoral e concentre seus esforços nos problemas estruturais do Brasil. O país precisa superar o embate permanente e enfrentar questões que exigem responsabilidade, coragem e decisões que nem sempre serão populares.

Entre essas questões, nenhuma é tão urgente quanto o equilíbrio das contas públicas. O ajuste fiscal é obrigação do vencedor. É necessário para o país. O vencedor tem que se comprometer com essa agenda. Não se trata de uma bandeira ideológica, mas de uma exigência econômica que se impõe a qualquer governo, seja de esquerda ou de direita.

Os números deixam evidente a gravidade da situação. A dívida bruta do governo geral já corresponde a 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB) e permanece em trajetória de crescimento. Pela metodologia do Fundo Monetário Internacional (FMI), o endividamento brasileiro supera em cerca de 20 pontos percentuais a média dos países emergentes. É um sinal de alerta que não pode ser ignorado.

Alguns dos mais respeitados especialistas em contas públicas do país têm advertido que o próximo presidente não poderá escapar de medidas duras. Será necessário apresentar um plano de voo consistente, capaz de convencer o mercado e a sociedade de que existe um caminho viável para estabilizar a relação entre dívida e PIB. Promessas genéricas e soluções improvisadas não serão suficientes.

Como este jornal tem defendido, uma das saídas passa por um remédio amargo, mas necessário: a desindexação dos gastos com saúde e educação da receita pública. A medida permitiria maior flexibilidade na elaboração do orçamento, hoje pressionado por despesas obrigatórias que reduzem a capacidade do governo de estabelecer prioridades.