O QUE PENSA O CORREIO

Como o governo Lula vai pagar a conta de tantas benesses?

O verdadeiro legado não deveria ser apenas o tamanho dos benefícios anunciados, mas a capacidade de preservá-los

Editorial

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05:10

Encerradas as eleições, o custo das promessas continua aberto. Em 2026, o governo Lula ampliou benefícios, lançou linhas de crédito e anunciou novos programas. Algumas medidas já estavam em curso; outras vieram às portas das urnas. O calendário autoriza a discussão sobre seu uso político. Mas a pergunta mais importante é como financiar tudo isso sem comprometer o futuro.

A lista é extensa, e a conta preocupa. O Bolsa Família teve o piso elevado de R$ 600 para R$ 691 em outubro, com custo adicional estimado em R$ 5,8 bilhões neste ano e R$ 22,7 bilhões em 2027. A isenção do Imposto de Renda passou a alcançar quem recebe até R$ 5 mil mensais. Vieram também o gás de cozinha gratuito para famílias de baixa renda, o alívio na conta de luz, subsídios aos combustíveis e programas de renegociação de dívidas. Para os microempreendedores, há perdão de débitos e a promessa de um incentivo de até R$ 5 mil.

Não há motivo para tratar todo benefício social como desperdício. Tampouco seria correto apresentar cada real anunciado como despesa definitiva. Levantamento divulgado pela CNN, com base em cálculos da Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado, aponta R$ 298,4 bilhões mobilizados em 2026. Desse total, R$ 185,7 bilhões são operações de crédito, não transferências a fundo perdido. Ainda assim, financiamentos subsidiados, renúncias tributárias e despesas permanentes têm custos, riscos e exigem transparência.

O problema aparece quando se olha além do anúncio. Em relatório divulgado no dia 29, a IFI calcula que apenas o reajuste do Bolsa Família, a perda de arrecadação com o fim das bets e o pacote para os MEIs acrescentam R$ 40 bilhões de desequilíbrio não previsto no orçamento. E a conta nem inclui a promessa de estender o Pé-de-Meia ao ensino superior ou de oferecer transporte gratuito nos fins de semana. A instituição estima que seria necessário um superávit primário de 2,1% do PIB para estabilizar a dívida. Para 2027, porém, admite um déficit efetivo potencial de 1% do PIB.

O alerta ganha dimensão nos números do Banco Central. Em setembro, a dívida bruta do governo geral alcançou R$ 11,1 trilhões, equivalentes a 82,9% do PIB. Em dezembro de 2022, representava 71,7%. Só os juros nominais somaram R$ 1,205 trilhão nos 12 meses encerrados em setembro. É um peso que limita a capacidade de um país com necessidades urgentes investir no futuro.

É legítimo corrigir benefícios corroídos pela inflação e socorrer quem mais precisa. O que não se sustenta é confundir o mérito de uma política com a dispensa de explicar sua fonte de recursos. O governo atribui parte das compensações a remanejamentos orçamentários e novas receitas. Cabe demonstrar que essas contas fecham, inclusive nos anos seguintes.