O QUE PENSA O CORREIO

Lula usa a máquina pública a serviço da reeleição

Presidente tem todo o direito de defender sua reeleição, mas não pode tratar o governo como seu comitê eleitoral

Editorial

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 05:00

Na tentativa de conquistar mais quatro anos no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece disposto a ultrapassar todos os limites do oportunismo eleitoral. Nas últimas semanas, o governo federal se transformou em uma verdadeira fábrica de anúncios, benefícios, subsídios e promessas, numa ofensiva que deixa cada vez mais evidente a confusão entre os interesses do Estado e as conveniências políticas do petista. O que não foi prioridade durante quase quatro anos de mandato tornou-se, de repente, urgente às vésperas do segundo turno das eleições.

É verdade que Lula não inventou o uso eleitoral da máquina pública. Outros presidentes, como Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, também recorreram a medidas de forte apelo popular para tentar preservar seus mandatos. Mas a intensidade, a velocidade e a quantidade de iniciativas anunciadas pelo atual governo nas últimas semanas impressionam até mesmo para os padrões da política brasileira. Nunca foi tão evidente a tentativa de transformar o dinheiro público em instrumento de sobrevivência eleitoral.

A lista de medidas é extensa. O governo promoveu um reajuste de 15% no piso do Bolsa Família, ampliou o público beneficiado e as dívidas alcançadas pelo Desenrola, zerou tributos federais sobre a gasolina e aumentou o subsídio ao diesel. Também anunciou um pacote de benefícios aos microempreendedores individuais (MEIs), incluindo o perdão de dívidas tributárias, e prometeu criar uma versão do Pé-de-Meia para estudantes universitários, com custo estimado em R$ 4,6 bilhões anuais. O petista ainda afirmou que vai propor uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para garantir tarifa zero nos ônibus, aos finais de semana e feriados.

Na Bahia, a ofensiva eleitoral assumiu contornos próprios. Lula gravou um vídeo para anunciar a destinação de R$ 3 bilhões do governo federal à construção da Ponte Salvador–Ilha de Itaparica. Este jornal sempre reconheceu a relevância da ponte para o desenvolvimento econômico da Bahia. Trata-se de um empreendimento com potencial para melhorar a mobilidade, integrar regiões, estimular investimentos e gerar empregos e renda. Mas também é preciso reconhecer que a obra se transformou em um monumento às promessas não cumpridas pelos governos petistas. Concebida ainda na gestão de Jaques Wagner, atravessou os mandatos de Rui Costa e chegou ao governo Jerônimo Rodrigues sem sair efetivamente do papel.

É justamente por esse histórico que o anúncio feito por Lula, a menos de duas semanas da votação, merece uma dose ainda maior de desconfiança. O presidente teve praticamente todo o mandato para transformar o projeto em prioridade federal. Preferiu, porém, reservar a divulgação de um aporte bilionário para o momento em que mais precisa conquistar votos.

Há, inclusive, uma questão jurídica que torna o episódio ainda mais delicado. A Lei Eleitoral proíbe a transferência voluntária de recursos da União para estados e municípios nos três meses que antecedem as eleições, restrição que permanece em vigor até a conclusão do segundo turno. Isso torna ainda mais questionável a escolha do momento para o anúncio. Se não há possibilidade de liberação imediata dos recursos, qual seria a urgência de apresentar o compromisso justamente agora? Mais uma vez, a ponte parece valer mais pelo dividendo eleitoral que pode proporcionar do que pelo compromisso concreto com sua construção. E os baianos, depois de tantos anos de espera, merecem muito mais do que outro anúncio embalado pelas conveniências de uma campanha.