O QUE PENSA O CORREIO

Não se pode tapar a realidade

A menos de 50 dias das eleições, interessa ao governo afastar da paisagem uma cratera que se tornou inconveniente também do ponto de vista político

Editorial

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 05:15

Mais de um mês após o surgimento dos primeiros problemas na BR-324, o discurso do governo Jerônimo Rodrigues tenta passar a impressão de que o pior já ficou para trás. A pista recebeu reparos, as faixas foram liberadas e o tráfego voltou a fluir. Entre isso e afirmar que a situação está resolvida, porém, há uma distância enorme, quase do tamanho da cratera que expôs a fragilidade da principal rodovia da Bahia.

Para corrigir de fato a causa do problema, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), órgão do governo federal, informou que será necessário construir um novo bueiro, tratar o aterro com injeções de material cimentício e, posteriormente, desativar a estrutura antiga. Ou seja, ainda há muito a ser feito, e as obras definitivas sequer começaram. Até lá, o próprio Dnit afirma que manterá o monitoramento permanente do trecho onde se formou a cratera. Houve reparo no pavimento, mas a solução definitiva ainda está longe de ser concluída.

É justamente por isso que causa estranheza a tentativa de transformar a liberação das faixas em uma espécie de ponto final para o episódio. A menos de 50 dias das eleições, interessa ao governo afastar da paisagem uma cratera que se tornou inconveniente também do ponto de vista político. O asfalto novo pode esconder a cicatriz de quem passa de carro pela BR-324. Não consegue, contudo, esconder o diagnóstico produzido pelos técnicos.

É evidente que a BR-324 é uma rodovia federal e cabe à União executar as intervenções necessárias. Mas essa constatação não absolve politicamente aqueles que construíram seu discurso justamente sobre a força da parceria entre os governos estadual e federal.

Jerônimo Rodrigues fez dessa parceria uma das promessas centrais de sua campanha em 2022. A mensagem era simples: com um governador aliado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Bahia teria mais facilidade para resolver seus grandes problemas. Quatro anos depois, a realidade da BR-324 oferece uma imagem difícil de conciliar com aquela promessa.

A cobrança alcança também Rui Costa. Hoje candidato ao Senado, ele ocupou até recentemente um dos postos de maior poder do governo Lula: a chefia da Casa Civil. Foi governador da Bahia por oito anos e, em Brasília, esteve no centro da coordenação das principais ações e investimentos do governo federal. Poucos políticos baianos tiveram tanto acesso aos instrumentos necessários para pressionar, articular e acelerar soluções para a infraestrutura do estado. É difícil aceitar que uma rodovia dessa importância chegue a este ponto.