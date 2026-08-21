Não se pode tapar a realidade

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Editorial
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 05:15
Mais de um mês após o surgimento dos primeiros problemas na BR-324, o discurso do governo Jerônimo Rodrigues tenta passar a impressão de que o pior já ficou para trás. A pista recebeu reparos, as faixas foram liberadas e o tráfego voltou a fluir. Entre isso e afirmar que a situação está resolvida, porém, há uma distância enorme, quase do tamanho da cratera que expôs a fragilidade da principal rodovia da Bahia.
Para corrigir de fato a causa do problema, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), órgão do governo federal, informou que será necessário construir um novo bueiro, tratar o aterro com injeções de material cimentício e, posteriormente, desativar a estrutura antiga. Ou seja, ainda há muito a ser feito, e as obras definitivas sequer começaram. Até lá, o próprio Dnit afirma que manterá o monitoramento permanente do trecho onde se formou a cratera. Houve reparo no pavimento, mas a solução definitiva ainda está longe de ser concluída.
É justamente por isso que causa estranheza a tentativa de transformar a liberação das faixas em uma espécie de ponto final para o episódio. A menos de 50 dias das eleições, interessa ao governo afastar da paisagem uma cratera que se tornou inconveniente também do ponto de vista político. O asfalto novo pode esconder a cicatriz de quem passa de carro pela BR-324. Não consegue, contudo, esconder o diagnóstico produzido pelos técnicos.
É evidente que a BR-324 é uma rodovia federal e cabe à União executar as intervenções necessárias. Mas essa constatação não absolve politicamente aqueles que construíram seu discurso justamente sobre a força da parceria entre os governos estadual e federal.
Jerônimo Rodrigues fez dessa parceria uma das promessas centrais de sua campanha em 2022. A mensagem era simples: com um governador aliado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Bahia teria mais facilidade para resolver seus grandes problemas. Quatro anos depois, a realidade da BR-324 oferece uma imagem difícil de conciliar com aquela promessa.
A cobrança alcança também Rui Costa. Hoje candidato ao Senado, ele ocupou até recentemente um dos postos de maior poder do governo Lula: a chefia da Casa Civil. Foi governador da Bahia por oito anos e, em Brasília, esteve no centro da coordenação das principais ações e investimentos do governo federal. Poucos políticos baianos tiveram tanto acesso aos instrumentos necessários para pressionar, articular e acelerar soluções para a infraestrutura do estado. É difícil aceitar que uma rodovia dessa importância chegue a este ponto.
Pode-se cobrir o buraco com asfalto, mas não se pode tapar a realidade.