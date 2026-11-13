EDITORIAL

O ajuste com o chapéu dos outros

governo tenta equilibrar as contas públicas sem enfrentar suficientemente a origem do problema

Editorial

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 05:00

Preocupam os sinais emitidos pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao necessário ajuste das contas públicas nos próximos anos. As indicações dadas nos últimos dias mostram que a gestão petista pretende preservar a expansão de compromissos e programas sem enfrentar suficientemente o problema estrutural das contas públicas: o crescimento persistente das despesas, especialmente as obrigatórias, e a dificuldade de acomodar novos gastos no Orçamento. O resultado desse caminho pode ser uma dívida pública superior a 95% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2030 e acima de 100% em 2032, de acordo com projeções da Instituição Fiscal Independente (IFI).

Sem o necessário sentido de urgência que o cenário demanda, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, anunciou na última quarta-feira (11) um pacote de medidas para 2027 com impacto estimado entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões. As medidas, que combinam contenção de despesas, revisão de benefícios tributários e restrições a compensações fiscais, apresentam dois problemas cruciais.

Em primeiro lugar, não enfrentam de maneira estrutural o desafio de controlar o crescimento das despesas obrigatórias. Além disso, transferem parte da conta para o setor produtivo, ao restringir o uso de créditos tributários legítimos para compensação de impostos e reduzir benefícios fiscais que alcançam atividades econômicas e investimentos produtivos.

O governo tenta equilibrar as contas públicas sem enfrentar suficientemente a origem do problema. Ao não conter a expansão das despesas obrigatórias, condena o país ao hercúleo exercício de tentar controlar o vazamento sem fechar a tubulação, recorrendo à contenção de despesas discricionárias, cada vez mais limitadas. Gastos obrigatórios, como Previdência, benefícios assistenciais e pessoal, além de outras despesas vinculadas a regras constitucionais e legais, continuam pressionando o Orçamento. E o que o governo Lula propõe é, em boa medida, administrar os efeitos desse desequilíbrio, além de transferir parte da conta adiante.

Um dos pontos mais delicados da proposta de ajuste fiscal em discussão está na transferência de parte do esforço para a iniciativa privada. O projeto amplia de 10% para 20% a redução de determinados benefícios tributários federais e também permite restringir a compensação de créditos tributários. Rever incentivos fiscais injustificados é necessário, mas a redução linear, sem uma avaliação individualizada dos resultados de cada benefício, pode atingir indistintamente privilégios e mecanismos que estimulam investimentos, produção e geração de empregos. O Estado não pode tratar a capacidade de investimento do setor produtivo como uma variável secundária de seu ajuste.

Como bem lembra a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), “o problema das contas públicas brasileiras não é falta de imposto. É gasto que cresce, todos os anos, acima do que o país pode pagar”. O ajuste fiscal precisa começar pelo setor público, com o corte de despesas ineficientes, freios aos supersalários e privilégios, encerramento de programas que não apresentam resultados e modernização da máquina administrativa. Não basta anunciar a intenção de enfrentar distorções. É preciso estabelecer medidas concretas, com prazos e resultados verificáveis.