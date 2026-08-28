O QUE PENSA O CORREIO

O Brasil precisa de respostas

Dois temas deveriam ocupar lugar central nos debates, entrevistas e programas dos candidatos: o desequilíbrio das contas públicas e a segurança pública

Editorial

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 05:00

A pouco mais de um mês das eleições de 4 de outubro, dois temas deveriam ocupar lugar central nos debates, entrevistas e programas dos candidatos: o desequilíbrio das contas públicas e a segurança pública. São problemas distintos, mas que têm algo em comum: ambos exigirão decisões difíceis do próximo governo e não comportam respostas genéricas, promessas vagas ou soluções milagrosas.

No campo fiscal, os números ajudam a dimensionar o desafio que estará sobre a mesa de quem assumir o Palácio do Planalto em janeiro. A dívida pública federal alcançou R$ 9,298 trilhões em julho, segundo o Tesouro Nacional. Em outra métrica, a dívida bruta do setor público, que inclui União, estados e municípios, atingiu R$ 10,8 trilhões em junho, o equivalente a 81,9% do Produto Interno Bruto. No fim de 2022, estava em 71,7% do PIB. São 10,2 pontos percentuais de aumento em pouco mais de três anos.

O problema não se limita ao tamanho do estoque. Nos 12 meses encerrados em junho, o setor público gastou R$ 1,16 trilhão com juros, segundo dados do Banco Central citados em estudo encomendado pelo Sistema CNA-Senar. É diante dessa realidade que os candidatos precisam abandonar o terreno confortável das generalidades.

Quem promete equilíbrio fiscal deve explicar como pretende alcançá-lo. Quais despesas pretende reduzir? Que programas, subsídios ou estruturas serão revistos? Pretende mexer em gastos obrigatórios? Se considera que não há espaço para cortes suficientes, quais impostos pretende criar ou elevar? Há propostas de revisão de renúncias fiscais? Qual será a política para impedir que as despesas cresçam persistentemente acima da capacidade de arrecadação do Estado?

O eleitor tem o direito de conhecer essas respostas antes, e não depois da eleição. No próximo dia 4 de outubro, não estará escolhendo apenas uma personalidade ou um projeto político. Estará entregando ao eleito a responsabilidade de administrar uma dívida crescente e um orçamento submetido a pressões cada vez maiores.

A mesma necessidade de clareza existe na segurança pública. O número de mortes violentas intencionais permanece elevado. Foram 40.775 vítimas em 2025, ou 19,1 mortes por 100 mil habitantes, segundo a 20ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Para a Bahia, o alerta é ainda maior. Dados referentes a 2025 colocaram cinco municípios baianos entre os dez com maiores taxas de mortes violentas intencionais do país: Eunápolis, Porto Seguro, Simões Filho, Jequié e Juazeiro. O estado registrou 5.473 mortes violentas intencionais no ano passado e permaneceu com o maior número absoluto do país, apesar da redução em relação a 2024.

Há ainda o avanço do crime organizado. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, são 21 facções com atuação na Bahia, o maior número entre os estados.