O QUE PENSA O CORREIO

O ferry da promessa eleitoral

Quem depende da travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica conhece bem a incerteza sobre quanto tempo será necessário para cruzar a Baía de Todos-os-Santos

Editorial

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 05:00

Depois de quase quatro anos de governo, Jerônimo Rodrigues parece ter descoberto a urgência do sistema ferry-boat justamente às vésperas da eleição. No último dia 2, o governador e candidato à reeleição prometeu a chegada de uma nova embarcação a partir de outubro ou, no máximo, até o fim do ano. A coincidência entre a promessa e o calendário eleitoral exige, no mínimo, cautela dos baianos.

Não porque a Bahia não precise de novos ferries. Precisa e há muito tempo. Quem depende da travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica conhece bem a rotina de filas, atrasos, embarcações antigas, panes, manutenções frequentes e a incerteza sobre quanto tempo será necessário para cruzar a Baía de Todos-os-Santos.

A questão, portanto, é outra: por que uma solução anunciada agora, em plena campanha eleitoral, não foi concretizada ao longo dos quase quatro anos de mandato? Jerônimo assumiu o governo em janeiro de 2023 e teve tempo suficiente para tratar como prioridade um sistema essencial para milhares de baianos. O que se viu, porém, foi uma sucessão de tentativas frustradas de aquisição de novas embarcações.

Duas licitações foram lançadas em 2024 e terminaram sem interessados. É verdade que uma licitação deserta não significa, por si só, falta de iniciativa administrativa. Nenhuma empresa pode ser obrigada a disputar uma concorrência pública. Mas, quando dois processos consecutivos fracassam, cabe também ao próprio governo se perguntar por que os editais não conseguiram atrair fornecedores e o que poderia ter sido feito para corrigir o problema com maior rapidez.

Enquanto as novas embarcações permanecem no campo das promessas, os problemas concretos do sistema continuam a se acumular.

Recentemente, a Justiça do Trabalho determinou que a Internacional Travessias Salvador, responsável pela operação do ferry-boat, adotasse medidas de prevenção e combate a incêndios no Terminal de São Joaquim. A decisão ocorreu após uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho apontar falhas graves relacionadas à segurança.

É mais um retrato incômodo de um sistema que deveria receber atenção permanente do poder público, e não apenas medidas emergenciais ou anúncios em períodos eleitoralmente convenientes.

Por isso, a promessa feita pelo governador precisa ser acompanhada de informações objetivas. Qual embarcação será comprada? De onde ela virá? A aquisição já está efetivamente contratada? Qual é o cronograma para a entrada em operação?