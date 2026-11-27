EDITORIAL

O peso das exceções

Um bom sistema tributário interfere o mínimo no consumo, investimento e produção

Editorial

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:00

A reforma tributária foi apresentada como uma oportunidade histórica de modernizar o sistema de impostos brasileiro, simplificar a cobrança, reduzir distorções e melhorar o ambiente de negócios. Mas a quantidade de exceções incorporadas ao novo modelo ameaça comprometer justamente alguns dos princípios que deveriam orientá-lo: neutralidade, eficiência e transparência. Na tentativa de atender a interesses setoriais, o Congresso criou uma estrutura mais complexa e onerosa do que seria necessário.

Um estudo da Instituição Fiscal Independente (IFI), vinculada ao Senado, dimensiona o problema. Pelos cálculos da instituição, a alíquota de referência da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), estimada em 11,35% pelo Tribunal de Contas da União (TCU), poderia cair para 7,03% caso não existissem os tratamentos diferenciados previstos na legislação. São 4,3 pontos percentuais de diferença, provocados pelas exceções, que retiram aproximadamente 36,9% da base tributável da cobrança plena. Em valores absolutos, representam uma renúncia estimada em R$ 247 bilhões por ano.

Uma das virtudes de um bom sistema tributário é interferir o mínimo possível nas decisões de consumo, investimento e produção. Quando o Estado escolhe quais setores, produtos ou atividades devem pagar menos impostos, altera artificialmente as condições de concorrência, favorece determinados segmentos e cria incentivos que nem sempre correspondem às necessidades da economia. O resultado é uma alocação menos eficiente de recursos, com custos que recaem sobre toda a sociedade.

É evidente que existem justificativas sociais para algumas desonerações. Reduzir a tributação de alimentos essenciais, medicamentos e serviços de saúde pode aliviar o orçamento das famílias. Mas a boa intenção não elimina a necessidade de avaliar a eficiência do instrumento. Uma redução generalizada coloca um peso excessivo sobre o conjunto dos contribuintes. Em muitos casos, transferências diretas e mecanismos de devolução de tributos são mais eficientes para proteger quem realmente precisa e a própria reforma prevê o cashback para famílias de baixa renda, uma alternativa mais direcionada.

O levantamento da IFI mostra que quase 80% do impacto das exceções sobre a alíquota está concentrado em quatro grupos: alimentos, medicamentos, imóveis e saúde. Apenas os benefícios concedidos aos alimentos acrescentam 1,9 ponto percentual à CBS. A cesta básica, sozinha, responde por aproximadamente 1,4 ponto.

O problema não se resume ao tamanho da alíquota. Um sistema repleto de tratamentos diferenciados exige mais regras, classificações e controles, aumenta os custos de conformidade e estimula setores a investir na obtenção de vantagens fiscais, em vez de concentrar esforços na produtividade e na competitividade. É uma distorção que o Brasil conhece bem e que deveria evitar reproduzir na nova legislação.

A experiência internacional também oferece lições. Países que adotam a lógica do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), mesma que norteia no novo sistema tributário, utilizam alíquotas reduzidas e isenções, mas a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta limitações dessa estratégia no combate à desigualdade.

Não se trata de defender um Estado indiferente às desigualdades, mas de cobrar racionalidade nas políticas públicas. Benefícios tributários precisam ter objetivos claros, custos conhecidos e resultados mensuráveis, sob o risco de se tornarem privilégios difíceis de revogar. E, quando o Estado abre mão de arrecadação para favorecer determinados grupos, transfere a conta para quem continua pagando a alíquota cheia.

A revisão dos tratamentos diferenciados não está no horizonte imediato. A primeira avaliação quinquenal prevista na legislação utilizará dados de 2030, com propostas de alteração a serem encaminhadas ao Congresso em 2031. Até lá, o país terá de conviver com as escolhas feitas durante a regulamentação da reforma.