EDITORIAL

O que está acontecendo com o Banco do Brasil?

Em mais de dois séculos de história, a instituição financeira mais antiga do país atravessou profundas transformações, exercendo papel central no sistema financeiro nacional

Editorial

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 05:00

O mundo em que o Banco do Brasil foi criado, em 1808, já não existe mais. Por aqui, a instituição atravessou o fim do Império, a abolição da escravidão, a Proclamação da República, a Era Vargas, o período militar, a redemocratização e o Plano Real. Passou pela Revolução Industrial, duas guerras mundiais, Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, globalização e, agora, enfrenta a revolução digital e a inteligência artificial.

Em mais de dois séculos de história, a instituição financeira mais antiga do país atravessou profundas transformações, exercendo papel central no sistema financeiro nacional. O problema é que, nos últimos tempos, o BB passou a apresentar números preocupantes. No terceiro trimestre de 2026, registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão, uma queda de 66,5% na comparação com o mesmo período de 2025. Nos nove primeiros meses do ano, o resultado foi de R$ 8,6 bilhões, recuo de 42,4% em relação a igual período do ano anterior.

O banco reduziu a estimativa de lucro líquido ajustado para 2026 de uma faixa entre R$ 18 bilhões e R$ 22 bilhões para R$ 9 bilhões a R$ 11 bilhões. Uma revisão expressiva, que evidencia a dimensão do problema. As despesas relacionadas ao risco de crédito chegaram a R$ 58,6 bilhões nos primeiros nove meses do ano, aumento de 33,2% sobre igual período de 2025.

Não se trata, portanto, de um lucro menor em um trimestre ruim, mas de uma deterioração relevante da qualidade da carteira de crédito, com repercussões sobre a rentabilidade e os indicadores de capital da instituição.

Entre os quatro maiores bancos que atuam no país, o BB apresentou o pior desempenho no terceiro trimestre. Quando se avalia o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE, na sigla em inglês), fica ainda mais evidente a distância em relação aos principais concorrentes. Enquanto o Itaú registrou 23,6%, o Bradesco, 16,1%, e o Santander, 11,9%, o retorno do banco público foi de apenas 2,8%. Mesmo considerando as diferenças entre os modelos de negócio e a composição das carteiras, é uma distância difícil de justificar. A rentabilidade do Banco do Brasil está muito aquém do padrão de seus concorrentes.

Atribuir a crise exclusivamente ao agronegócio é uma explicação insuficiente. A presidente do BB, Tarciana Medeiros, afirmou que parte dos médios e grandes produtores rurais inadimplentes se recusou a pagar ou renegociar dívidas. A própria direção do banco, porém, informa que mais de 90% dos clientes do setor continuam pagando suas operações em dia. Mas é preciso lembrar que os bancos privados também disputam clientes e financiam a atividade rural.

Além disso, a deterioração da qualidade do crédito não se restringe ao campo. A inadimplência acima de 90 dias na carteira de pessoas físicas chegou a 9,14%, ante 6,01% um ano antes. Na carteira de pessoas jurídicas, alcançou 3,44%.

O BB continua sendo uma instituição de enorme porte, com carteira de crédito de aproximadamente R$ 1,3 trilhão e patrimônio líquido próximo de R$ 190 bilhões. Seu índice de Basileia encerrou setembro em 13,45%, abaixo dos 14,81% registrados um ano antes, enquanto o capital principal ficou em 10,80%. A própria presidente reconheceu que esse último indicador está abaixo do patamar desejado pela administração, embora permaneça acima do mínimo regulatório. Além de reconhecer o problema, a gestão do banco precisa dar explicações e apresentar respostas concretas.

O Banco do Brasil não pode se esconder atrás de sua função social, nem tratar a deterioração de seus resultados como consequência inevitável das dificuldades do agronegócio. A missão pública não o dispensa de eficiência, rentabilidade e responsabilidade na gestão dos recursos.