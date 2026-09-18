O QUE PENSA O CORREIO

O Supremo precisa voltar a ser Supremo

O Supremo não precisa falar menos por medo de cumprir seu papel. Precisa falar como Supremo

Editorial

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 05:00

O Supremo Tribunal Federal não é um tribunal qualquer. A própria Constituição lhe confere uma responsabilidade singular: cabe ao STF, “precipuamente, a guarda da Constituição”. É justamente por ocupar o ponto mais alto do Poder Judiciário que seus integrantes carregam uma obrigação igualmente elevada de equilíbrio, sobriedade, imparcialidade e respeito institucional.

Nos últimos anos, porém, o protagonismo crescente de integrantes da Corte no debate público tem alimentado questionamentos sobre os limites entre a atuação jurisdicional e a arena política. Discordâncias são naturais em qualquer tribunal colegiado e até desejáveis. O problema começa quando o confronto jurídico dá lugar ao embate pessoal, quando ministros passam a trocar acusações publicamente e quando a linguagem própria dos autos parece ceder espaço à retórica dos palanques.

A sessão realizada na última terça-feira (15) mostrou de maneira especialmente preocupante os efeitos dessa deterioração do ambiente institucional. Durante horas de julgamento relacionado aos casos envolvendo Alexandre de Moraes e André Mendonça, ministros elevaram o tom, interromperam colegas e trocaram acusações. Gilmar Mendes e Mendonça protagonizaram alguns dos momentos mais tensos, enquanto Moraes também entrou em confronto verbal com o colega. Ao final, Flávio Dino pediu vista e suspendeu o julgamento.

Pouco importa, para essa constatação, quem tinha razão em cada uma das discussões. Também não se trata de impedir que um ministro critique juridicamente a atuação de outro. Uma Suprema Corte deve enfrentar divergências dessa gravidade com argumentos jurídicos, decisões bem fundamentadas e respeito às regras processuais, e não com ataques pessoais, ironias ou provocações.

Nesse aspecto, talvez a manifestação mais significativa daquela sessão tenha partido da ministra Cármen Lúcia. Ela reconheceu que a crise provocou “mal-estar cívico”, disse sentir-se envergonhada com a situação e pediu desculpas aos brasileiros. É lamentável que, a menos de 20 dias das eleições, as atenções do país estivessem concentradas nas disputas internas do STF.