O QUE PENSA O CORREIO

Os desafios do próximo presidente da República

Um dos maiores desafios estará nas contas públicas. Dados divulgados pelo Tesouro mostram que a dívida pública chegou a R$ 9,29 trilhões

Editorial

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 05:45

No próximo dia 25 de outubro, milhões de brasileiros voltarão às urnas para escolher quem comandará o país pelos próximos quatro anos. Mais do que decidir entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , os eleitores terão nas mãos a responsabilidade de definir os rumos do Brasil em um momento que exige decisões difíceis. Independentemente de quem vencer a disputa, o próximo presidente da República encontrará uma série de problemas que não poderão ser resolvidos apenas com discursos ou promessas de campanha.

Encerrada a eleição, será necessário deixar para trás as divergências eleitorais e concentrar esforços nos desafios que se impõem ao país. O Brasil precisa avançar em áreas fundamentais, como economia, infraestrutura e segurança pública. Para isso, o próximo governo terá de estabelecer prioridades, tomar decisões que nem sempre serão populares e demonstrar capacidade de diálogo com os diferentes setores da sociedade.

Um dos maiores desafios estará nas contas públicas. Dados divulgados pelo Tesouro Nacional mostram que a dívida pública federal chegou a R$ 9,29 trilhões em agosto, crescimento de 0,04% em relação a julho. A previsão do próprio Tesouro é que a dívida encerre 2026 entre R$ 9,7 trilhões e R$ 10,3 trilhões. São números que acendem um sinal de alerta sobre a sustentabilidade das contas públicas.

Esse cenário exigirá do próximo presidente a disposição de promover um ajuste fiscal duro, baseado no controle das despesas, na revisão de gastos e na melhoria da eficiência da máquina pública. Não será uma tarefa simples, tampouco livre de resistências. Mas adiar decisões necessárias pode tornar o problema ainda maior.

Outra prioridade deverá ser a construção de uma relação mais próxima e permanente com o setor produtivo. Empresários, industriais, comerciantes, agricultores e prestadores de serviços precisam ser mais ouvidos sobre suas dificuldades e necessidades. Afinal, são esses setores que movimentam a economia, geram empregos e contribuem diretamente para a arrecadação de impostos. O próximo presidente precisará compreender que o desenvolvimento econômico depende de um ambiente favorável a quem deseja produzir, investir e empreender.

A infraestrutura representa outro obstáculo que exigirá atenção especial. O Brasil ainda convive com deficiências em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e saneamento básico. Ao mesmo tempo, as limitações orçamentárias reduzem a capacidade do poder público de realizar sozinho os investimentos necessários. Diante desse cenário, será fundamental que o próximo governo amplie as concessões, as parcerias público-privadas (PPPs) e as privatizações. A participação da iniciativa privada pode ajudar a acelerar obras, modernizar serviços e ampliar investimentos que dificilmente seriam realizados apenas com recursos públicos.

Há ainda um problema que afeta diretamente o cotidiano dos brasileiros: a violência. O enfrentamento da criminalidade precisará ocupar posição central na agenda do próximo presidente. Isso exigirá maior integração entre União, estados e municípios, investimentos em inteligência policial, combate ao financiamento das organizações criminosas e políticas consistentes de prevenção à violência. A segurança pública não pode continuar sendo tratada apenas com medidas emergenciais ou discursos de ocasião. É necessário planejamento, continuidade e resultados concretos.