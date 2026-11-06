O QUE PENSA O CORREIO

Quem é o dono do buraco na BR?

A concessão ganhou o nome de Rota 2 de Julho, virou propaganda, mas obra que é bom, nada

Editorial

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 05:10

Quando uma enorme cratera se abriu na BR-324, no km 604, a população, jocosamente, atribuiu-lhe o apelido de “buraco de Jero”, numa clara alusão ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. A “homenagem” se mostrou justa diante dos anos de descaso com a principal via de acesso rodoviário a Salvador. No afã de se livrar da responsabilidade política, o governador criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu principal aliado. Ali, valeu a lei de murici, eternizada em Os Sertões, de Euclides da Cunha: “É tempo de murici, cada um cuide de si”.

“Nós passamos pelas estradas da Bahia, e pelo fato de ser o governo que eu apoiei, do presidente Lula, eu tenho que fazer a crítica (em relação à gestão das rodovias), e ele sabe disso”, afirmou Jerônimo durante um encontro com empresários, em julho.

O tempo passou, a enorme cratera foi tapada e, na última segunda-feira (2), milhares de baianos que retornavam do feriadão de Finados amargaram horas de engarrafamento com o surgimento de outro buraco na pista, a cerca de um quilômetro do primeiro, desta vez no sentido inverso, impactando quem seguia para Salvador. O resultado foi uma fila de 20 quilômetros e até duas horas adicionais de viagem. No dia seguinte, a situação foi ainda pior: o engarrafamento chegou a 30 quilômetros.

Desde a saída da ViaBahia, no final de 2024, a gestão da rodovia passou para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A antiga concessionária recebeu da União uma compensação financeira de centenas de milhões de reais, enquanto a população ficou com os problemas da estrada. O DNIT informou que os serviços de recomposição do aterro e recuperação da pista começaram na terça-feira e devem se prolongar até o final desta semana. O objetivo é restabelecer as condições de segurança e normalizar o trânsito no trecho. Em outras palavras, uma solução emergencial. E isso levanta uma questão: Jerônimo é o único responsável pelo novo buraco?

Talvez, por uma questão de justiça, seja necessário lembrar que Rui Costa era ministro da Casa Civil quando o governo federal negociou o encerramento da concessão e anunciou que uma nova licitação seria realizada em dezembro de 2025. A concessão, que envolve também um trecho da BR-116, ganhou o nome de Rota 2 de Julho, virou propaganda política, mas recuperar as rodovias, que é bom, nada. Em vez de chamar a nova cratera de “buraco do Jero 2”, como sugeriram nos últimos dias integrantes da oposição na Bahia, não seria mais correto batizá-la de “buraco de Rui e Jero”?