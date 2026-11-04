OPINIÃO

Educação na Bahia: a prioridade absoluta que vem alcançando todos os municípios

Com continuidade, foco e colaboração entre estado e municípios, é possível garantir o direito de aprender a toda criança e jovem baiano, onde quer que viva.

I Iara Viana

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 05:00

A Bahia tem 417 municípios, e nenhuma criança deveria ter mais ou menos chance de aprender por causa do lugar onde nasceu. A equidade é o princípio que dá sentido a essa afirmação e, nos últimos anos, deixou de ser apenas um valor declarado para se tornar uma escolha estratégica de política pública. O estado tem diante de si a oportunidade de fazer da educação uma prioridade absoluta no próximo ciclo de gestão, e essa prioridade já tem endereço: duas políticas estruturantes que provaram vocação para escalar, a alfabetização na idade certa e a educação integral.

A alfabetização é a base de toda a trajetória escolar. Uma criança que não aprende a ler e escrever no tempo certo carrega essa lacuna por toda a vida, e o Estado carrega junto. Por isso, o desafio é acelerar os resultados com foco e método, e não apenas com esforço disperso. Três condições ajudam a transformar essa prioridade em realidade.

A primeira é um regime de colaboração com intencionalidade. Estado e municípios dividem a responsabilidade pela educação básica, e é a colaboração entre eles que dá escala às boas políticas. Quando o estado define metas comuns, oferece apoio técnico e acompanha os resultados junto com os municípios, a qualidade do ensino deixa de depender da capacidade de cada prefeitura isoladamente — o que, em um território de 417 municípios, é a diferença entre uma política e um conjunto de iniciativas isoladas.

A segunda é o apoio efetivo às redes, às escolas e aos professores. Ensinar bem depende da valorização e da formação continuada de docentes, de gestores escolares preparados, do uso inteligente da tecnologia, de materiais adequados e de um acompanhamento da aprendizagem que mostre, escola por escola, onde cada estudante precisa de mais atenção. Sem esse apoio de perto, as metas viram números distantes da sala de aula.

A terceira condição se traduz em uma segunda política estruturante: a educação integral. O Programa Baiano de Educação Integral Anísio Teixeira, instituído pela Lei nº 14.359/2021, organiza essa política para além do simples aumento de horas na escola.

O ensino integral é direcionado à cultura, à ciência, à tecnologia, ao esporte, à formação profissional e ao projeto de vida, com prioridade para estudantes em situação de maior vulnerabilidade social e com suporte socioemocional e proteção social. É equidade em forma de currículo. E os dados do Censo Escolar 2025 comprovam a solidez do caminho escolhido, que agora busca universalização: o estado já atingiu a marca histórica de 75% das escolas ofertando o Ensino Médio Integral. Essa base física e institucional robusta é o ponto de partida ideal para o próximo salto de escala, expandindo os 31% de matrículas atuais.

O desejo dos jovens acompanha esse movimento. Ao conhecerem a dinâmica do tempo integral, com orientação de estudos e projeto de vida, 41% dos alunos do ensino regular declaram interesse em migrar para o modelo, e 74% dos que já estão no integral avaliam suas escolas como ótimas ou boas.

Nada disso se consolida sem continuidade. Política educacional leva anos para amadurecer e não cabe em um único mandato. Construí-la com foco e de forma estruturada, com governança, acompanhamento e metas que sobrevivam à transição de equipes, é o que transforma uma boa iniciativa em política de Estado.

Com continuidade, foco e uma política estruturada, é possível avançar de forma consistente e garantir que todas as crianças e jovens baianos tenham o direito de aprender, independentemente do município onde vivem. É uma tarefa que mobiliza gestores, professores, famílias e toda a sociedade. Em articulação com governos, sociedade civil e setor privado, o Instituto Natura apoia a formulação e a implementação de políticas públicas de forma sistêmica e duradoura, acreditando e apoiando esse caminho.