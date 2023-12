O aplicativo Mission Brasil, que conecta empresas a profissionais para atender uma demanda sazonal, está com 6,4 mil empregos temporários em aberto. As oportunidades são para pesquisa de mercado, staff on demand como shopper ou repositor, cliente oculto, monitoramento de PDV e software de gestão de força de campo.



Segundo Thales Zanussi, fundador e CEO do Mission Brasil, o período de festas é capaz de suprir diversos tipos de necessidades.

“Nós temos missões em que a empresa quer verificar o conhecimento da marca junto às lojas de revendedores, onde o nosso usuário simula interesse no produto da contratante e premia o vendedor em caso de sucesso, isso com possibilidade capilaridade nacional. Com as nossas missões sob demanda, a empresa contratante consegue bater as suas milhares de metas para essa época tão promissora, mas também desafiadora”, diz.

O executivo da startup também reforça que a revolução digital contribui para o aquecimento na data, seja nas lojas físicas ou no e-commerce. “Modelos de trabalho que deixam a burocracia de lado, como o staff on demand, são excelentes para atender tanto o cliente que está a poucos metros de distância, como aquele que está a milhares de quilômetros dali, da mesma forma. Portanto, é uma solução que garante uma força de trabalho adicional a qualquer planejamento, aliando objetivos de indivíduos e organizações no mundo tecnológico atual”, completa Zanussi.