Confira empresas de tecnologia com mais de 250 vagas abertas para todo o Brasil

As vagas são para modelos de trabalho presenciais, híbrido ou 100% remotos. Crédito: Pexels

CI&T



Com atuação em nove países, a CI&T, especialista hiperdigital global, reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar por 16 anos consecutivos segundo ranking GPTW, está com 250 vagas abertas. Os modelos variam entre trabalho presencial, híbrido e totalmente remoto, além de da oportunidade de trabalhar para projetos internacionais. As principais áreas disponíveis são para IT, Support & Security; Infrastructure & Devops; Solutions & Software Architecture; Development & Quality Assurance; Data Science & Analytics; Business, Products & Projects Management; Finance & Administration e as principais tecnologias buscadas são Java, Java + Springboot, .NET, Drupal, React, NodeJS, Angular, C++, Cloud Azure, Python e Devops.

Semantix

Empresa brasileira de Enterprise AI que oferece plataforma e aplicações de inteligência artificial, a Semantix é a primeira deep tech do país a entrar na Nasdaq. Feita de pessoas, tem como missão desenvolver produtos e oferecer serviços centrados em dados para acelerar a transformação digital e aumentar o desempenho dos negócios. Referência na oferta de tecnologia em Big Data, Analytics e Inteligência Artificial, a empresa desenvolveu soluções inovadoras e disruptivas para todos os setores da indústria e serviços.

Neogrid

A Neogrid, ecossistema de tecnologia e inteligência de dados que desenvolve soluções para a gestão da cadeia de consumo, está com 17 vagas abertas para trabalho em modelo remoto ou híbrido, em São Paulo e Santa Catarina. As oportunidades, que contemplam desde estágio até coordenação, são voltadas para as áreas de comunicação, finanças, suporte ao cliente, dados, compras, criação e design, desenvolvimento e tecnologia da informação.

Schneider Electric

A Schneider Electric, líder na transformação digital de gerenciamento de energia e sustentabilidade, está com vagas abertas para seu Programa de Estágio do segundo semestre de 2023. A oportunidade é destinada aos estudantes com matrícula ativa em curso superior nas áreas de todas as Engenharias, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Marketing, Tecnologia, Comunicação e Exatas. As inscrições vão até 15/09.

Squid

A Squid, empresa líder em marketing de influência, está com vagas abertas nas áreas de Growth, Marketing de Influência, Vendas e Planejamento em oportunidades efetivas e de estágio. A martech adota um modelo de trabalho remoto sem impor a obrigatoriedade de estar presencialmente no escritório. Aos que desejam trabalhar presencialmente, a empresa oferece o modelo híbrido e possui uma sede em São Paulo no bairro de Pinheiros. Com DNA dinâmico, inovador, com foco em pessoas e um ambiente moderno e acolhedor, a Squid possui um pacote de benefícios que contempla vale-refeição/alimentação, assistência médica e odontológica, Gympass, bonificação trimestral, auxílio home office e auxílio creche, seguro saúde, parcerias educacionais, day off de aniversário, horário flexível e no dress code.

INTELIE