Do inglês ao Excel: instituto abre 320 vagas para cursos gratuitos de férias

O Instituto João Carlos Paes Mendonça está com 320 vagas abertas para cursos gratuitos de férias, direcionados para jovens a partir de 15 anos, matriculados no Ensino Médio, em escola pública. Com foco em elevação da escolaridade e incentivo ao empreendedorismo, são cursos como Excel para o Mundo do Trabalho, Inglês para ENEM, Destrava para falar em público, Escrita Criativa, Financiamento a Projetos Culturais, Noções de Informática, Fotografia para empreendedores, dentre outros. As inscrições vão até dia 07/07, pelos links https://bit.ly/3CT3tcv e https://bit.ly/3po5c6L e as aulas são a partir de 10/07. Informações:71 98171-6202 (IJCPM Salvador Norte) e (71) 98263-5530 (IJCPM Salvador Shopping). Instagram: @ijcpm.

Contratação para mentorias - A Fábrica Cultural acaba de abrir vagas para contratação de profissionais para as mentorias dos programas Acelera Iaô, que tem apoio do Carrefour, e Acelera com Elas, patrocinado pelo Instituto Nu, que qualificam e impulsionam afroempreendedores, na Fábrica Cultural, na Ribeira. Todos selecionados integrarão a Rede Iaô, que visa reunir e fomentar a atuação de empreendedores baianos, a partir de formações, incentivos na produção e no escoamento e fortalecimento da atuação em rede. Sem data prevista para encerramento da seleção, os interessados podem se inscrever através do site da Fábrica Cultural: https://bit.ly/3Xwd4j8. As vagas, exclusiva para profissionais negros, estão sendo oferecidas áreas Moda, Música, Gastronomia, Artesanato, Influencers, Produção de áudio, Youtubers e Podcast.

Afro e Criativa - A 2ª edição da Feira Afro Criativa será realizada no estacionamento do Assaí Atacadista do Cabula, nos dias 07, 08 e 09 de julho. A iniciativa tem o objetivo de fomentar a cultura e a economia dos moradores do bairro e pretende estimular discussões sobre o empreendedorismo preto, com destaques para o protagonismo feminino, onde serão apresentadas jovens empreendedoras que transformam e restauram a vida de famílias na Bahia. A Feira trabalhará com 16 subdistritos do Cabula, considerado o 4ª maior bairro, da capital baiana, foi pensada para fomentar uma economia criativa com ações afirmativas de letramento racial. A ação tem o apoio do Banco do Nordeste e o supermercado Assaí Atacadista (Cabula).

IA para o trabalho - A Microsoft lança novo programa de treinamento sobre IA e recursos de aprendizado como parte do Skills for Jobs. A iniciativa integra o desafio de Generative AI Skills, uma chamada aberta para explorar, desenvolver e implementar novas formas de capacitar e treinar a força de trabalho no uso da inteligência artificial generativa, seja para organizações sem fins lucrativos, empreendimentos sociais, instituições de pesquisa ou acadêmicas. O desafio estará com inscrições abertas até o dia 15 de agosto de 2023 e os vencedores serão anunciados no terceiro trimestre deste ano. Para aprender mais sobre o desafio, visite o site: https://bit.ly/3XzHxMZ