TECNOLOGIA

Do campus ao campo: colegas de república criam startup no oeste da BA para transformar dados em precisão agrícola

Em 2020, a startup recebeu um investimento de R$ 200 mil

Gabriel, natural do oeste baiano, vinha de uma família com raízes no setor agrícola. Já Waldir desconhecia a área, mas começou a ter mais contato com o setor ao participar de projetos científicos na universidade. Em comum, o fato de dividirem a mesma casa, enquanto estudavam.