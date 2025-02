EMPREGOS E SOLUÇÕES

Grupo Solví lança Programa de Trainee e Estágio com vagas na Bahia

Interessados podem se candidatar para oportunidades pelo site

O Grupo Solví, pioneiro em serviços como tratamento e disposição final de resíduos, valorização energética e soluções para indústria, abre inscrições para estudantes e profissionais da Bahia no Programa de Trainee e Estágio 2025. As candidaturas podem ser realizadas até 11 de fevereiro, para estagiários, e 14 de fevereiro para trainees.>

Ao todo, são mais de 10 vagas na Bahia para diferentes áreas. O CEO de Gestão de Resíduos Anrafel Vargas, que iniciou no Grupo como trainee, reforça a importância de participar do programa. “Essa é uma oportunidade de trabalhar em projetos reais e aprender com os melhores profissionais e desenvolver habilidades fundamentais para a carreira”, afirma. >