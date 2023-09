Mira na CLT: como estagiários podem se destacar para serem contratados

Após dois anos de experiência, o arquiteto Maicon Rios foi efetivado na empresa em que fazia estágio. Crédito: acervo pessoal

Em 2017, Maicon Rios, então estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal da Bahia (Ufba), ingressou em um órgão público como estagiário em um setor técnico dedicado à elaboração de projetos. Sua jornada de aquisição de experiência prática estendeu-se ao longo de dois anos.



Neste período, ocorreram mudanças na pasta, incluindo a saída da supervisora. No entanto, o cargo por ela ocupado permaneceu vago, e, dada sua iminente formação, Rios foi convidado a assumi-lo, com atribuições diferentes. “Uma coisa importante para a minha permanência foi o trabalho que desenvolvi, além das boas relações que construí com os demais”, conta o arquiteto.

Estágios proporcionam a oportunidade dos estudantes de explorar diferentes áreas da carreira antes de tomar decisões definitivas, além disso, é uma ótima chance para começar a construir networking e aplicar na prática o conhecimento teórico adquirido na sala de aula.

A maioria dos estagiários quer, ao fim da experiência, conseguir a primeira oportunidade. De acordo com a supervisora do CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) em Salvador, Maria Neta, algumas habilidades e competências recebem maior destaque durante a avaliação e, consequentemente, se tornam diferencial no momento da efetivação do estudante.

“A curiosidade, vontade de aprender sobre suas atividades, empresa e setor. Também podemos destacar conhecimentos básicos como ferramentas de Microsoft, Excel e PowerPoint. Um outro ponto de destaque é a boa escrita, no e-mail, ofício e uma redação bem estruturada”, lembra Maria.

Proatividade

Na avaliação de Uranio Bonoldi, palestrante e especialista em negócios e tomada de decisão, para se destacar, o estagiário precisa ser uma pessoa disposta e atenta, que sabe receber as coordenadas para uma tarefa e busca se aperfeiçoar para atingir as expectativas dos gestores.

“Outra competência comportamental que destaco é a capacidade de encontrar caminhos para solucionar as tarefas que lhe foram dadas. Não tenha vergonha de perguntar. O estagiário que está realmente conectado com o dia a dia da empresa e se dispõe a ajudar com ideias e ações práticas, será bem avaliado mesmo sem ter experiência de trabalho anterior”, indica o especialista.

Ainda segundo a supervisora do CIEE em Salvador, é de extrema importância que a empresa acompanhe de perto o desenvolvimento do estagiário nas atividades que a ele são determinadas. “É importante a empresa acompanhar se as atividades estão corretas ou se o estagiário está tendo algum tipo de dificuldade. Então, por esse motivo, recomendamos que semestralmente seja feita uma avaliação de desempenho, bem como um relatório de atividades onde a empresa possa verificar a progressividade do estudante”, diz Maria.

Os gestores, lembra Bonoldi, devem fornecer feedback aos estagiários, apontando tanto as áreas em que precisam melhorar quanto os aspectos positivos do seu desempenho. “Da mesma forma, os estagiários também devem compartilhar com os gestores o que consideram boas experiências no estágio e onde veem espaço para melhorias. Essa troca de feedback é vista como parte fundamental do processo de aprimoramento, beneficiando o desenvolvimento profissional dos jovens estagiários e contribuindo para o crescimento da empresa”, conclui o especialista.

7 dicas para chamar atenção da empresa

Não ter medo

Ter receio de compartilhar sugestões inibe a proatividade, que é tão valorizada no meio corporativo. A dica é saber ouvir e pedir ajuda ao supervisor;

Entusiasmo

Toda tarefa que receber como demanda, ou por iniciativa, é importante realizar com vontade. Seja grato pelo desafio;

Atitude ética

Não se envolva em fofocas e evite ter curiosidade invasiva de saber algo do aspecto pessoal dos colegas e líderes;

Ser responsável

Nada de ficar preocupado com os horários de pausas, ir embora mais cedo ou faltar sem compromisso de informar o motivo;

Compromisso

Evite ficar em um mundo paralelo com fones de ouvido e conectado indiscriminadamente no celular;

Marca pessoal

Isto precisa estar em harmonia com a cultura da empresa para felicidade de ambas as partes;

Qualificação