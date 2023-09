Nicholas teve contato com a droga em uma creche. Crédito: reprodução

A morte de uma criança sempre comove. E revolta, quando ela tem apenas um ano e pode ter sido vítima de um crime por ação ou omissão de pessoas, grupos ou governos. Na quarta (20) foi noticiada a passagem de Nicholas Dominici. Ele sofreu uma overdose após ter contanto com fentanil na creche Divino Niño em Nova York.



A primeira hipótese da polícia indica uma overdose acidental. A droga estaria escondida debaixo do tapete do quarto usado para a soneca dos bebês. A dona do espaço e um homem que alugava um quarto no mesmo prédio – residencial - foram presos. Nenhum dos dois assumiu a posse do entorpecente. Além de Nicholas, outros três bebês, dois meninos de dois anos e uma menina de oito meses, também foram encontrados inconscientes. Duas delas seguiam em estado crítico até o fechamento deste texto.

O caso de Nicholas é, certamente, um dos mais chocante da mais nova epidemia de drogas a assolar as ruas das maiores cidades americanas. Ainda nessa sexta (22) foi confirmada que a morte do ator Angus Cloud, 25 anos, conhecido pela sua participação na série Euphoria (HBO), também foi causada por overdose de fentanil (no caso dele, misturada a outras substâncias). Outro caso recente é o de Leandro De Niro Rodrigues, neto do ator Robert De Niro, também vitimado pelo uso.

O fentanil é o analgésico opioide sintético mais potente disponível atualmente. Ele é cerca de 100 vezes mais forte que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína. É indicado para anestesia em alguns tipos de cirurgia e como analgésico para tratamento da dor quando outros medicamentos forem ineficazes. Pode ser administrado com segurança como injeção, adesivo, pastilha, comprimidos e spray nasal. Contudo, tem atraído outros tipos de uso.

Em 2021, as overdoses mataram mais de mais de 100 mil pessoas nos EUA, 66% delas ligadas ao fentanil. Os dados são de uma pesquisa da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). Os números revelados no estudo impressionam: em 2010, menos de 40 mil pessoas morreram por overdose de drogas em todo o país, e menos de 10% delas estavam ligadas ao fentanil. Na época, as mortes eram causadas principalmente pelo uso de heroína ou outros opioides - menos potentes.

Ainda segundo o estudo, citado em reportagem da BBC Brasil, a mudança ocorre a partir de 2015, quando o aumento das mortes causadas pelo fentanil foi observado pela primeira vez. Desde então, o entorpecente se espalhou pelo país e a taxa de mortalidade cresceu de forma acentuada.

Os especialistas alertam para outra tendência crescente: as mortes relacionadas ao consumo de fentanil em conjunto com drogas estimulantes, como a cocaína e metanfetamina. Semelhante ao que ocorreu com o crack nas décadas de 1980 e 1990, o fentanil ganhou consumidores graças a ação de traficantes, menor preço e poder viciante.

A mistura com outras drogas prolonga os efeitos do fentanil no organismo. Uma dessas substâncias é a xilazina, utilizada para sedar animais de grande porte, e que misturada ao fentanil criou a chamada droga zumbi.

A emergência do fentanil agrava a crise dos opiodes nos EUA. E, se antes dela, correram ondas de mortalidade provocadas pela cocaína e o crack, para citar algumas, é certo que outras virão. Preconceitos e dogmas à parte, o que leva as pessoas – principalmente os mais jovens – a abusar das drogas? Será que é apenas uma dor física? Os EUA são a maior potência mundial e, com sua posição de liderança, exporta seu modelo de sociedade. O país é conhecidos pelo individualismo, consumismo e pela acentuada divisão racial. As diferenças sociais se aprofundam há décadas. A divisão política também, aponto de alimentar um terrorismo interno contra negros, imigrantes e judeus. Será que as feridas que precisam ser tratadas não vêm daí?

Cerveja: onda de calor convida, mas afeta o sabor da bebida

Aquecimento global vai deixar a ‘loura’ mais cara . Crédito: shutterstock

A cerveja é a bebida alcoólica mais popular do mundo. Estudos recentes indicam, Inclusive, que ela foi inventada, ou descoberta acidentalmente, antes do pão, que seria o alimento impulsionador do nascimento da agricultura. Fato é que ao longo dos anos, a cerveja foi usada de várias formas, até como moeda, mas nunca perdeu sua função de ferramenta para a socialização de nossa espécie.

A onda de calor que vai fazer muitas cidades do interior do Brasil bater recorde de temperaturas neste final de semana é um convite para abrir duas ou três garrafas com amigos e parentes para curtir a folga relaxada e merecidamente. Mas é, também, um convite à reflexão do que estamos fazendo com o planeta e as consequências que a crise climática pode trazer. Uma delas afeta diretamente a sua bebida.

O alerta foi dado por Atsushi Katsuki, CEO da cervejaria japonesa Asahi. Ele afirma que as temperaturas mais quentes afetam o fornecimento de cevada e lúpulo ao redor do mundo, e podem levar à escassez da bebida. Em entrevista ao Financial Times, ele afirmou que análises conduzidas pela empresa constataram que o aquecimento global reduzirá significativamente a produção de cevada e a qualidade do lúpulo nos próximos 30 anos. A colheita de cevada de primavera da França pode diminuir 18% até 2050 com o aumento de 4°C na temperatura, pior previsão feita pela ONU, enquanto a colheita da Polônia diminuiria 15% no mesmo cenário. Já a qualidade do lúpulo, que impacta no sabor da cerveja, diminuiria 25% na República Tcheca, um dos maiores produtores mundiais do ingrediente.

Se o cenário for de um aumento de temperatura menor que 2°C, a colheita francesa diminuiria 10%, a da Polônia, 9%, e da República Tcheca, 13%. De acordo com a ONU, o mundo segue para um aumento de temperatura de até 2,6°C. Assim, há, para a cerveja, um cenário de aumento de demanda e, simultaneamente, de queda da produção, o que elevaria os preços da bebida em todo o mundo. ou seja, uma bebida cara e com sabor comprometido. Tudo por causa do aquecimento global.

O clima volátil já afetou as colheitas de cevada, levando os preços europeus do malte e da cevada malteada a atingirem níveis recordes em 2022 e o custo da safra de verão de 2023 foi cerca de 100 euros (R$ 525) acima das médias anteriores.

