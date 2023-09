A ficção de Luísa Sonza: fórmula boa, conteúdo ultrapassado

Na tentativa quase inconsciente de ainda proteger – do meu próprio julgamento - a imagem da espécie humana, tenho muita dificuldade de acreditar que certos indivíduos se exponham, de verdade, ao que considero estar além dos limites aceitáveis do ridículo. O fato de que, principalmente nas redes sociais, nunca mais soubemos direito o que é “real” e o que é “ficção”, ajuda nessa minha construção. Se o cotidiano de qualquer pessoa pode ser inventado e “monetizável”, o que custa, de forma planejada, roteirizar e encenar episódios da/na própria existência? Nada.

Não é nem reality, é outra coisa. Na minha fantasia, essa moça Luísa Sonza criou (e está atuando em) um momento totalmente fictício da própria vida. Agregou vários produtos derivados de uma trama principal e tá ganhando dinheiro pra cacete, numa espécie de “pop up” de fofoca, um negócio acelerado pela curiosidade da geral e controlado por ela. Acredito mesmo nessa versão e acho tudo divertido. Releitura contemporânea da autoficção levada às últimas consequências, me parece. Tintas fortes, multilinguagem. Ocupação de diversos meios, simultaneamente. Eu não teria coragem de ir tão longe mas, pelo jeito, ela tem. Parabéns.

Se você não assistiu, informo que a “obra” conta a história de uma jovem mulher que, em QUATRO MESES: conheceu um homem, se apaixonou loucamente pelo homem, lançou música em homenagem a esse homem, passou a “amar” o tal homem, tomou um corno do homem, se machucou profundamente por causa do homem, escreveu uma carta para o homem que deu o corno e leu a tal carta na tevê aberta, lá em Namaria Braga. Que, por sua vez, ganhou uma ponta na trama, dando uma choradinha. Bom, o resultado é que a música tá estouradíssima e a autora (e atriz principal) virou o assunto da semana. Aplausos e (pelo menos por enquanto) fecha a cortina.

Analisar um produto que se pulveriza por tantos meios e linguagens é uma tarefa para a qual não tenho competência. O encontro desse tipo de produto com o público resulta em mais e mais conteúdo que, numa análise completa, precisaria estar incluído. São muitas derivações. Algumas diretamente rentáveis, outras não exatamente, mas tudo compõe o negócio. Não é o primeiro, mas apenas o mais recente caso. Então já deve ter gente estudando isso e inventando meios de dar conta desse tipo de “obra aberta” que traz novos significados para a palavra “aberta” como posta nessa expressão.

Ciente das minhas limitações, portanto, me concentro apenas na moral da história: mais uma vez, o caso de uma mulher fragilizada, perdida nas próprias fantasias, que se lasca toda no encontro com a realidade das relações amorosas heteronormativas. A voz é feminina o tempo todo. No prelúdio (a música “Chico”), exaltação ao amor romântico obsessivo como se belo fosse. No desfecho (a tal carta), transferência de toda a responsabilidade do próprio estado emocional desgraçado para o fato de o tal namorado ter beijado outra mulher. Do “céu” ao “inferno”. Por causa do outro. Tudo em quatro meses. O danado do “quatro meses” impressiona demais.

Gosto da fórmula, mas o conteúdo é ultrapassado. Isso de mulher protagonizar de mentirinha e entregar o real protagonismo ao primeiro homem que aparece, não tem mais graça. Nem na vida nem na “arte”. Observe que, na trama, tudo gira em torno do macho. Que pode ser Chico ou José, tanto faz. Ele é apenas um homem genérico, mas é Chico que tem charme porque traz um inevitável “Buarque” embutido por nosso imaginário poético. Veja que ele só tem uma cena (a do beijo no banheiro do bar), porém costura tudo, esse “sujeito oculto”, sem qualquer esforço além de aparecer nas fotos e cometer o gesto que dá desfecho. Chega a dar raiva, trabalhou pouco o cabra. Agora, ficam falando dele e ele negociando com quem e o que vai falar.

(O Buarque ainda é citado na música que evoca Folhetim, numa tentativa de comparar e contrapor a mulher fictícia da canção de Chico, à “mulher de Chico”, que seria a própria Luísa submissa e “perdida de amor”.)

Do mesmo modo, também me irrita a imagem da “mulher que ama demais”, não percebe isso como problema, gosta de ser “intensa” e não se trata. Pelo contrário, se orgulha da “intensidade” (ela diz isso na carta) e acha bonito colocar toda a própria vida a serviço do outro que acabou de chegar. No fim, acha que terminar a relação com o homem que “traiu” soluciona a questão e ainda “vinga” toda a ancestralidade de mulheres que sofreram miseravelmente com “traições”. Não percebe que o buraco é mais embaixo, tem a ver com independência (econômica e emocional) e até com o conceito de “traição”, que não é estático. Cega do que chama de “amor”, mergulha no óbvio e se afoga. Aí, sinceramente, já basta a coitada da Heloísa na novela antiga que estão reprisando de tarde.

“Mas só consegue engajar se for assim que o povo é medíocre”, você pode estar pensando, porém não acho. “Luísa Sonza anuncia namoro com dois homens ao mesmo tempo” já mudaria bem o enfoque e pode ser excelente temporada, com boas possibilidades de produtos paralelos, dá até chaveiro pra vender em lojinhas de aeroportos. “Caetano, vai ter live ou não vai?”, por exemplo, é verdade que não foi tão popular, mas fez sucesso e questionava estereótipos porque tinha Paula Lavigne ali no comando, até acusada de explorar o marido. Agregou. Aliás, ela é uma das pioneiras no gênero, visionária que só. Foi bafafá! Teve só redes sociais e lives no pacote deles, mas hoje o negócio tá mais multi, amplo e profissional.

Agora, que o mercado está posto, roteiristas do gênero precisam assumir seus lugares e se profissionalizar. Fugir do esperado, provocar questionamentos, apontar para o alto, crescer o debate. Ou perderão a audiência de boa parte da sociedade e podem naufragar do vazio da repetição de velhos motes. Por exemplo, não tenho condições de discutir “os pilares de relações de quatro meses” ou “se ele não queria namorar tinha que ter avisado” ou “como sobreviver à terrível tragédia de seu namorado beijar outra pessoa no banheiro do Sats” ou “ mas nem todo homem é igual a Chico”. Muito chato.

Por outro lado, imagino o leque de discussões contemporâneas e acaloradas que podem caber em “Fernanda Lima troca Rodrigo Hilbert por dois de vinte” (questionando o “casamento perfeito” e a trazendo a insubordinação feminina ao modelo tradicional), “Wilma faz turnê cantando Gal Costa e contando brigas inéditas do casal” (discutir conceitos de privacidade e heranças subjetivas de parceiros) ou “O romance de Fernanda Montenegro com Vovô do Ilê, isolados em Barra do Gil” (que traria a questão do etarismo e sexualidade de idosos). Uau! Talvez até “Ivete não segue mais dieta do marido e decide engordar” (gordofobia seria a discussão) ou “A luta de Cauã Reymond contra a impotência sexual” (a dissociação da imagem do galã do potente sexual). Músicas, livros, filmes, shows. Polêmica, cultura, novos debates.

Faz também com essas “celebridades” que me escapam, claro. Mas tem que ter criatividade, tem que se arriscar, surpreender. Vida e “arte” se retroalimentando em polêmicas contemporâneas, temas que podem ser trazidos à tona dessa forma, com personagens “reais”. Quando acharem que vem uma coisa, dá outra, sabe? A visão tá aí. “Chico, se tu me quiseres”? Não, gente. Muito antiquado. Vamos pensar! Qualquer coisa, me chama que roteirizo. Ideia é um negócio que não me falta. Garanto sigilo. Mas vou cobrar.

(Matei a charada né, Luísa? Rá! Pelo amor de deus, criatura, me diga que você não viveu essa história na real.)