Além do clitóris, eles também não encontram as vassouras e máquinas de lavar

Diante dos fatos, pra mim, fica fácil concluir que fazer com que o ambiente doméstico funcione é o trabalho mais importante do mundo, porque só depois dele feito, podemos pensar em qualquer outro assunto. Acontece que dar conta disso tudo não é, nunca foi nem será fácil.

Se você acha que tô exagerando, provavelmente é um homem. Possivelmente, não faz nada (ou faz muito pouco) por sua família e pela casa. Provavelmente, está explorando uma mulher. Que trabalha de graça (por "amor") pra você ou, no máximo, está subempregada. Mas tem mulher segurando a onda. Pelo menos no Brasil, dificilmente há outra possibilidade.

Além de sustentarmos um número cada vez maior de lares, continuamos sendo as principais responsáveis pelo funcionamento doméstico. Inclusive dos lares que sustentamos e mesmo quando há um "parceiro" em casa. Isso começa com a carga mental (que é planejar e saber de tudo) e inclui desde manter os banheiros limpos até cuidar de parentes fragilizados. Ou pagar outra mulher que faça.

Em números, vamos lá. Na Bahia, mulheres gastam 12,2 horas a mais do que homens, por semana, dando conta de demandas domésticas. O dado, relativo a 2022, é do levantamento Outras Formas de Trabalho, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), realizada pelo IBGE.

Isso quer dizer que, atualmente, a gente gasta, em média, 23,1 horas semanais com afazeres domésticos e/ou cuidados com pessoas vulneráveis. Praticamente, um dia inteiro, por semana, dedicado à casa. Já os alecrins dourados investem, apenas, 10,9 horas semanais. Arrisco aqui um "e olhe lá" porque a gente conhece o jeito que fazem, quando resolvem "ajudar".

"Mas nem todo homem", já escuto e logo vem alguém citar um "desconstruído" que "até" faz faxina e troca fraldas. Por isso que ando apegada a números. Coletivamente é o que importa e não as exceções, os maridos "ótimos" e demais confirmações da regra que se mantém intacta. Paciência zero pra essas ginásticas. A verdade é uma só: além do clitóris, eles também não encontram as vassouras e máquinas de lavar. Daí, o minimamente funcional se destaca, justamente porque a média é baixa demais.