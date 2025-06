FLAVIA AZEVEDO

Comentário comentado: dando atenção a Indalécio, que escreveu no meu post sobre Léo Lins

“@flaviaazevedoalmeida como jornalista poderia deixar seu Instagram aberto para gente da uma olhada... quem não deve, não teme” (sic), disse o administrador de condomínios e estudante de administração

Flavia Azevedo

Publicado em 28 de junho de 2025 às 17:15

Perfil fechado de Indalécio Ribeiro Crédito: Reprodução

Eventualmente, leio o que escrevem nas redes sociais do Jornal Correio, sobre os textos que publico. Há os comentários ponderados (contra ou a favor) e os agressivos. Agradeço por todos, ainda que eu saiba que, muitas vezes, as pessoas comentam o título do texto e não o texto em si. Pois ontem, depois de publicar minha coluna sobre Léo Lins, segui acompanhando o post no Instagram do jornal. Foi lá que o leitor Indalécio Ribeiro escreveu assim: “@flaviaazevedoalmeida como jornalista poderia deixar seu Instagram aberto para gente da uma olhada... quem não deve, não teme” (sic). Achei interessante e, com isso, decidi criar um “quadro” que vou chamar de “Comentário Comentado” e estreia, hoje, aqui. Funciona assim: volta e meia, vou escolher um comentário e responder com toda a atenção que a pessoa pediu. Hoje, então, vamos analisar o perfil de Indalécio Ribeiro e o que ele quis me dizer. Segue o fio. >

Comentário de Indalécio Ribeiro Crédito: Reprodução

A primeira coisa é que, apesar de sugerir que eu me exponha à sua “olhada”, Indalécio Ribeiro mantém o perfil dele, na mesma rede social, também fechado e o print não me deixa mentir. Mais do que isso, Indalécio - que se identifica como administrador de condomínios e estudante de administração na Unijorge – tem 80 seguidores e segue 1213 perfis. Ou seja, Indalécio prefere espiar do que ser espiado, o que entendo perfeitamente. Pelo jeito, eu e Indalécio temos algo em comum. Também não gosto de expor minha vida pessoal e o fato de ser jornalista não me obriga a perder privacidade. Isso é opcional. Por ora, não tenho um perfil profissional nas redes e o pessoal segue fechado. Seguidores são bem vindos, mas analiso cada um, antes de aceitar. Só tem gente boa lá! Por isso, é um ambiente alegre, leve e seguro, mas também sem grandes intimidades. Essa é a minha escolha, neste momento, e essa parte do comentário de Indalécio se esgota aqui.>

Mas “quem não deve não teme”, ainda diz Indalécio. Pois no mundo das redes sociais, aí é que deve temer e esse é o ponto que interessa a todos nós. Eu nem sei o que poderia estar devendo a Indalécio, mas, por algum motivo, essa parte do comentário me pareceu uma ameaça. O que não diz nada sobre mim, mas muito sobre Indalécio e sobre a dinâmica das relações nas redes sociais. Atualmente, não é preciso dever para temer, conforme você sabe. Crianças sofrem hate e o que elas podem "dever"? Até a moça que caiu do despenhadeiro e morreu tem sido atacada por hordas enfurecidas sei lá o porquê. Não importa quem você é, não importa quais são seus princípios, não interessa qual é seu alinhamento. Sempre haverá muita gente disposta a odiar, ameaçar e atacar, apenas porque desenvolvemos esse distúrbio gravíssimo. >

Lidar com esse problema coletivo é tarefa para competentes especialistas. Alguns psiquiatras e psicólogos, por exemplo, fazem isso muito bem. Leigos, como eu, precisam se preservar, lidar em doses homeopáticas, desviar. Volta e meia, justamente por se expor demais a esse veneno, pessoas sangram em praça pública e desmoronam em profundo sofrimento. São essas que publicam e retiram, pedem desculpas pelo que nem fizeram e se desorganizam completamente ao tentar atender às expectativas de completos estranhos. De vez em quando, alguém é assassinado, ao vivo, por um “seguidor”, já viram? Outras vezes, pessoas adoecem mentalmente a ponto de se matarem. Ainda há quem surte e passe a se expressar de forma desconexa porque, sim, a pressão é demais. Então, por tudo isso, privacidade é um luxo que sustento, custe o que custar. Nem meus poucos seguidores sabem "demais".>

Por fim, quero dizer a Indalécio que não vivo de redes sociais. Eu sou uma jornalista especializada em opinião, só isso. Uma trabalhadora da palavra que publica em veículo da imprensa oficial. Não tenho a menor pretensão de virar pop star. Eu amo o meu trabalho e sou bem feliz com ele, mas veja. Para o caso de "cancelamento", também sei fazer faxina, cuidar de bebês, produzir eventos, escrever projetos, dar palestras, desenhar roupas, acompanhar mulheres em partos normais, criar campanhas publicitárias, fazer maniçoba, fazer feijoada e uma boa quantidade de outras coisas que podem me sustentar. Não tenho nenhum medo de trabalho. Sou excelente manicure, inclusive. Aprendi a cortar cabelos (comprei até o kit de tesouras) e posso aprender muitas coisas mais. Fora isso, tenho 51 anos e plena consciência de que a vida passa rápido. Então, vivo do meu jeito. Sempre foi assim e sempre será . Por hoje é só. Até o próximo “Comentário Comentado”, amizade!>

(Eu expus Indalécio? Não. Foi Indalécio que, de livre e espontânea vontade, se expôs. O perfil do Jornal Correio é aberto e tem mais de um milhão de seguidores. Indalécio escreveu para todos eles e ainda me marcou.)>

(Eu só dei atenção a Indalécio, porque ele pediu. Isso sim.)>