O filme da Kombi: se prepare para a volta dos mortos-vivos

Ela está aí, há anos, tomando lapada das big techs, voadora de "influencers" e assistindo o mercado tradicional se transformar naqueles panfletos de supermercado que qualquer estagiário faz. A crise é gravíssima para a publicidade tradicional. Então, já começa que quem achou que o filme da Kombi só queria trazer beleza e despertar afeto, é porque tá fora da realidade. As críticas ferozes não são contratempo, mas resultado esperado.



Foi também pra criar problema, o trabalho. Estratégia pra vencer a invisibilidade, furar o "pular anúncios", esse desafio à criatividade (e autoestima) de anunciantes e publicitários. Pois o filme da Kombi - mesmo sendo anúncio - virou assunto importante, numa semana tensa, de acontecimentos sérios e perda dramática (Evoé, Zé!). Dois longos minutos, vários cortes pra captar cérebros velozes, trechos adequados da música que todo mundo ama, um "encontro" de mãe e filha e uma grande polêmica plantada. Bingo. Já é um clássico.

Sim, também vou falar sobre isso, não tem como desviar, apesar da vontade de escrever sobre Wilma, a viúva psicopata de Gal Costa. A peça publicitária da Volks ainda merece atenção, mesmo depois da morte de Zé Celso e da tragédia pessoal de Gal. É que o filme caiu como uma desgovernada espada de São João nas redes sociais, nas redações e mesas de bar. Choveram artigos, matérias, opiniões e desassossegos pra todo lado. "É pra gostar ou não?", tenho certeza de que muitos se perguntaram, desorientados. A verdade é que, até pra isso, o povo espera sinais e autorizações.

No dia seguinte, para alívio dos "me representa", já estava decidido o tipo de gente que deve gostar e o outro que não pode de jeito nenhum. Dos dois lados, a turma do "num tô entendendo nada" fazendo figuração. Um ou outro desgarrado pensando por si. Nada de novo. Agora, com tudo é assim. Assisti, olhei ao redor e mais curiosa do que a peça achei a base das discussões. Todos falando de ética! Que raro, não? Mas de que modo? As críticas não passam da cobrança de coerência pós-morte e do questionamento de subjetividades na sucessão familiar.

Só que, veja: a não ser que haja um testamento, hoje, herdeiros estão livres para dispor do legado de antepassados como bem entenderem. Observe que isso vale tanto para seu pequeno terreno no subúrbio quanto para obra - e imagem - de artistas que interessam ao mundo. Fotografias, cartas, músicas, o que era íntimo quando o falecido era vivo. O destino de tudo é decidido por quem ficou, você goste ou não. Em que contexto, por quanto dinheiro, com que objetivo. Tudo. Publicam até cartas pessoais, o que sempre me espantou.

Por isso há livros póstumos, por isso Renato Russo já fez show sendo holograma. Por isso Elis tá na propaganda da Volkswagen cantando trechos confortáveis da música de Belchior. Não me acuse de falsa simetria sem, antes, pensar que, por enquanto, tudo que é herdado está no mesmo saco. Se lhe causou taquicardia, até entendo. Os filhos de Elis não são Elis. Os herdeiros de Belchior não são Belchior. Jamais serão. Mas concorde: se bem passado da quinta série, você não considera que essa seja uma questão.

Sim, no filme da Kombi, a discrepância ideológica entre a obra dos artistas e o cliente é um fato. Mais um elemento valorizando o legado, mais uma variável na negociação. Provavelmente, mais dinheiro para as famílias. Pra mim, menos uma discussão. Limpar a barra de produtos, companhias, regimes, países e até de políticos - alugando a própria "fé pública" - sempre foi tarefa desempenhada por artistas normalmente bem vivos e pagos.

(O filho mais velho de Elis, aliás, postou trecho de uma entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, em 1976, na qual ela diz que toparia fazer propaganda por "muita grana". Pronto, fez.)

Em diferentes níveis, estamos acostumadíssimos com isso, portanto, desde quando Xuxa dizia que usava os cremes da Monange. A publicidade é (sempre foi e sempre será) um mar de mentirinhas e contradições. Fernanda Montenegro - junto com uma menininha inocente - não vendeu o coração puro de um banco, recentemente? E o que são as "publis" nas redes sociais? Acredita quem quer. Ou seja, a incoerência também não é novidade.

"Deep fake. Prepare-se para o retorno dos mortos-vivos", dizia - sobre Elis cantando como se estivesse viva - a mensagem da minha amiga no whatsapp. Esse é o ponto. Nossos mortos ganharão, cada vez mais, suas versões "atualizadas" pela tecnologia. Antes, não tínhamos nada deles além das lembranças e alguma obra realizada. Depois, passamos a ter fotografias, vídeos, áudios. Registros, apenas. Agora, há a possibilidade de certa ressurreição.

Talvez, a prometida "imortalidade" humana já seja alguma realidade. Alcançada por esse caminho tecnológico e não pelas tentativas de manter vivos nossos corpos físicos ou pela espiritualidade. Quem diria que seria assim? A brincadeira ficou séria, essa é a verdade. Tá na propaganda, se "popularizou". Com o tempo, todos falaremos disso e aprenderemos a lidar. Vamos digerir. Por ora, é quase uma assombração.

Há uma nova ética a ser pensada para essa vida pós-vida que se anuncia. É possível que até específica legislação. Essa "vida" pode ser tratada como um simples legado ou está em outro lugar pela natureza de ser - muito mais do que registro - criação? Usar corpo e voz de um parente morto para fazer qualquer coisa será um direito natural de herdeiros ou não? Precisaremos manifestar posição em vida, como na doação de órgãos e tecidos? A ausência dessa manifestação impede ou autoriza a vida pós-vida decidida por terceiros?

Poderemos "escravizar" antepassados e fazê-los trabalhar, para nós, por décadas, depois de mortos, em estréias e ineditismos infinitos? Em vida, poderemos doar nossa vida pós-vida para causas, pessoas ou instituições? Aprenderemos a precificar a nossa existência póstuma? Para a vida pós-vida será estabelecido prazo de validade? Tom Hanks já disse que poderá continuar atuando, mesmo depois da morte, e anda envolvido na produção de um longa, por meio de deep fake, saiba. Pra mim, é essa a grande questão e nenhuma outra que foi colocada. Eis o novo, o resto é distração.

É isso que lhe incomoda, mesmo que você não perceba. É isso que me importa e não conversas do tipo "estão julgando a família" ou "a Volkswagen colaborou com a ditadura" ou "mudaram o sentido da música". Bobagens. Vou terminar dizendo que gosto desse acontecimento, que acho lindo ver o futuro chegar. Também, repetindo a frase que disse ao meu filho, de 12 anos, ao mostrar o vídeo pra ele: "venha ver uma propaganda que faz a gente pensar". O filme da Kombi é genial e cumpre bem mais que a função. Mas, claro, é apenas a minha opinião.