Pais solo vivem como mães solo? Não? Por que? Sim? Como vão se virar?

Não estou falando de homens que dividem a guarda da prole com a mãe, que encontram filhos a cada 15 dias, que buscam na escola em dias alternados, que têm o quartinho do filho em casa, que pagam parte das despesas e postam fotos de momentos felizes nas redes sociais. O "pai recreativo" - aquele que só aparece junto com as férias, feriados e efemérides - também não é pai solo, por mais que goste de ostentar muita "paternidade".



Muito menos são pais solo os que, na ausência definitiva da mãe, terceirizam os cuidados das crianças à própria família de origem. Vulgo "dão para a avó criar" e ficam "de apoio", quando muito fazem. Ou os que casam na maior pressa do mundo, cedem o protagonismo à madrasta e relaxam nos bastidores. Tudo isso faz parte da paternidade tradicional, são possibilidades de um jeito de ser pai confortável que não impacta qualquer relação profissional ou pessoal. Não adianta forçar a barra, a gente sabe o que é estar só nessa empreitada, quer ver?

Em maio deste ano, o Datafolha divulgou o dado de que 55% das mães brasileiras são mães solo. Então, se você não é uma delas, no mínimo tem notícias do que é cuidar de crianças/adolescentes equilibrando todos os pratos. Todos. Sozinha. De forma intencional ou por puro acidente, solo significa ter nenhuma ou, só eventualmente, alguma participação da "outra parte". Até alguma rede de apoio, mas em segundo plano, quando há. É ser a responsável pela prole. "Cuidadora de referência" que chama e traduz perfeitamente o que é esse lugar.

Um pacote do qual, não raro, fazem parte violências de diversas ordens, inclusive dos pais das crianças e, muitas vezes, por via judicial. Extrema limitação de vida social, queda de poder aquisitivo, exaustão física e mental. Sim, criar filhos é um imenso prazer (cheio de incontáveis belezas), mas também o trabalho mais difícil do mundo e não tem "aldeia" nenhuma ajudando, como diz aquele ditado bonitinho que gostam de repetir. Balela. Na vida real, a "aldeia" atrapalha, é insuficiente ou não tá nem aí.

(Nesse caso, o ditado certo é "quem pariu mantém e embale".)

Dito isto, vamos a outros números. De acordo com o IBGE, criar filhos sem a existência ou participação efetiva de uma mãe (ou outro pai ou sólida rede de apoio) é uma realidade de apenas 4% dos pais deste país. Um número tão ínfimo que eu mesma, pessoalmente, não conheço nenhum. Minto, aliás. Tenho um amigo que virou pai solo por viuvez. Pronto, só ele. Tinha outro que a esposa/mãe abandonou com várias crianças, mas ele casou de novo rapidamente, então não ficou pai solo por muito tempo. Além desses, nunca vi, só ouço falar.

De acordo com o mesmo IBGE, no entanto, esse percentual vem crescendo, devagarinho. Seja intencionalmente ou acidentalmente, a cada dia mais homens assumem o protagonismo solitário no cuidado dos próprios filhos. De forma que, em algum tempo, eles devem começar a ser mais numerosos nas empresas, nas festas e nos aplicativos de pegação. Também nos grupos de amigos, implorando "venham beber aqui em casa porque hoje não consigo sair", esse clássico da maternidade solitária. Como o mundo trata esses homens? É isso que eu fico pensando aqui.

Toda vez que se fala nesse assunto, eu transporto, na minha cabeça, o pai solo para a realidade de mães solo e me faço perguntas do tipo "será que as ‘mães de selfie’ ostentam nas redes, mas choram miséria na frente do juiz? Ex-mulheres reclamam de homens aproveitadores que "não fazem nada além de cuidar dos filhos" e vivem luxando com o dinheiro da pensão? Quando o pai entra em conflito com a mãe dos filhos é acusado de ser "ressentido", "magoado" e de ainda não ter aceitado a separação? Mulheres e homens perguntam "seus filhos moram com você?" e desfazem o match no Tinder se ele responder que sim?

Será que os chefes entendem quando a babá não aparece e o pai precisa faltar porque nem sempre há um plano B? Ou fica aquele climão que as mães conhecem bem? Nas entrevistas de emprego, já passaram a perguntar, também aos pais solo, "com quem você deixa seus filhos se precisar viajar"? Quando os pais solo trocam de namorados/as, são julgados por submeterem a prole a um "rodízio de madrastas (ou padrastos)"? Amigos e amigas dos pais solo de criança comentam, maldosamente, o quanto ele anda "desleixado" e "precisando se cuidar"?

Parceiros sexuais dos pais solo exigem performance e frequência como se privação de sono não houvesse? Disputam com os filhos a atenção do papai? Quando os pais solo falam de cansaço, todo mundo acha "frescura demais"? Já temos números sobre queda de poder aquisitivo dos pais sozinhos? Já há quem diga que eles não trabalham mais "porque não querem", que "é só se organizar melhor"? Existe algum grupo de mulheres pregando ódio a esses pais, dizendo que são "vagabundos" e tem menos valor? Contra mães solo, há vários. Amigos evitam chamar pais solo para programas porque não querem crianças "pra atrapalhar"?

Minha curiosidade é imensa e se resume às seguintes perguntas: pais solo vivem como mães solo? Se não, por que? Se sim, como vão se virar? A chegada deles ao cenário pode envolver muito amor, novas possibilidades e belíssimas histórias individuais, eu sei. Mas, daqui, a "louca por equidade" observa mesmo é como um interessantíssimo experimento social. Já fiz minha pipoca pra assistir e aguardo as respostas que, em breve, devem chegar.