Saiba como ganhar um kit de PlayStation avaliado em R$8 mil

Em comemoração ao PlayStation Plus, a Playstation irá presentear a comunidade com um 1 kit PlayStation, o vencedor terá a oportunidade de ter em casa um PlayStation 5 (versão com disco) e um PlayStation VR 2. Juntos, os dois itens valem cerca de R$8mil. Os interessados têm até o dia 30 de junho para se inscrever e não é necessário ser assinante do serviço para participar. Para concorrer é preciso ter uma conta na PSN e responder as cinco perguntas que estão no site oficial do PlayStation.

Se você não souber a resposta para alguma das perguntas, você pode consultar um infográfico no próprio site da promoção, que contém dicas para ajudar os participantes a responder corretamente.

COMEMORAÇÃO DO PLAYSTATION PLUS

A promoção que começou na terça-feira (20) faz parte de uma série de eventos e novidades especiais em comemoração ao PlayStation Plus. Novos jogos como Far Cry 6, Watch Dogs Legion e Tomb Raider foram adicionados ao catálogo do PlayStation Plus e já estão disponíveis para download. Além disso, foi disponibilizado um conjunto com cinco avatares avatares para usar na conta da PlayStation e um papel de parede gratuito e exclusivo para dispositivos móveis e computadores.

E não acaba por aí, nos dias 24 e 25 de junho os membros e não membros do serviço poderão ganhar prêmios do PlayStation Plus em uma fase personalizada no jogo Sackboy: Uma Grande Aventura. Para participar dos desafios você precisará do jogo no seu PS5, confira mais detalhes do torneio no site da PlayStation. Nesses mesmos dias você também poderá jogar abertamente os jogos multijogador. “Teste suas habilidades em partidas competitivas, construa seu legado em novos mundos online e junte seus amigos num jogo coletivo sem custo adicional.”