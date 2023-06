Borges, Adonias, e a escrita que não se endireita

Costumo dizer que o mais belo texto revolucionário que li, até hoje, foi o conto “Biografia de Tadeo Isidoro Cruz”. O autor? Um dos escritores mais reacionários, preconceituosos e conservadores para muitos; Jorge Luis Borges.



Não há vez que ao menos eu não me arrepie ao ler o final do conto. A ideia do lobo contra os cachorros gregários, uniformes e divisas que estorvam, e a valentia do diferente que defende sua causa, representam um libelo contra a opressão, a censura, e as massas submissas e obedientes.

No livro “Marxismo e crítica literária”, Terry Eagleton mostra o quanto os marxistas históricos, o próprio Marx, Engels, até mesmo Lênin respeitavam escritores conservadores, e percebiam que numa grande obra literária, o autor inevitavelmente traduziria o espírito do seu tempo. Isso significa que é inevitável ao clássico expor as mazelas de sua época, e, naturalmente, desvelar, na obra, desigualdades, opressões e injustiças.

Provavelmente, por não trazer a listinha dos temas engajados da moda, tocando em assuntos que a esquerda festiva se agarra como a um bote de salvação, escritores sem uma contaminação ideológica clichê conseguem ir mais a fundo nas questões da humanidade; e assim, naturalmente, conseguem criar uma grande literatura, e não um panfleto travestido de ficção, para aplausos dos convertidos.

Sigo a me encantar com a literatura de Adonias Filho. E venho contando com a ajuda de muita gente em redes sociais. Terminei recentemente “Léguas da promissão”, e ele segue me assustando em seu poder de escrita, mas também do quanto ele traduz a formação escrota e violenta do país através de suas novelas. Seis, no total, que compõem o livro (a mim me parecem mais contos, pela dimensão, mas sigo com a terminologia adotada pela edição).

Adonias mostra, nos cinco primeiro textos, as violências na disputa de terras, no trato com as mulheres, no preconceito contra indígenas, e vai escrevendo a sangue, em meio à brutalidade, delicadezas de honradez, paixão e dignidade. Há o confronto do homem com sua ganância, com a natureza, com o diferente, com o desejo, e tudo isso traduzido em vingança, perdas, em parábolas que não se resolvem em lições de moral, mas talvez a ideia do lobo contra os cachorros gregários, uniformes e divisas que estorvam, e a valentia do diferente que defende sua causa. Sim, copiei e colei o texto do segundo parágrafo propositalmente.

Falei dos cinco primeiros textos porque no último, por mais que eu tenha alergia a finais surpreendentes e reviravoltas inusitadas, Adonias puxa meu tapete de uma maneira que poucas vezes me aconteceu na literatura. Já contaminados pelas injustiças, violências, vinganças e rios de sangue, vemos o escritor grapiúna escrever um dos mais belos textos sobre o caminho dos negros na formação de nosso país.

Acho, também, uma bobagem essa coisa de “dar spoiler”, mas não queria entregar demais do que se trata a última novela para não influenciar, e nem tampouco tirar da pessoa que vai ler a sensação que possa ocorrer sobre o texto lido.

O fato é que, assim como me acontece com Borges, Kafka, Dostoievski e Conrad, por exemplo, a vontade de reler Adonias é maior do que me debruçar sobre certas obras que, já nas primeiras páginas, me entregam as piores fórmulas possíveis de conquista do leitor. E já cheguei a pensar, juro, em guardar os livros dele, porque ao se embolarem com os livros que estou lendo, acabam sempre me provocando a pegar algo e ler de novo.

E a releitura sempre aumenta meu apreço pela literatura de Adonias Filho. Borges, volto a ele, num dos mais belos poemas já escritos, pra mim, diz: “Das gerações de textos que há

na terra / só terei lido uns poucos, / os que ainda hoje leio na memória, / lendo-os e transformando-os.”

Ele está falando de sua cegueira, num poema intitulado Elogio da sombra, mas em vez de lamentar, ele diz que “Tudo isto deveria amedrontar-me, / mas é uma doçura e um regresso.” Regressar a um grande livro é poder seguir transformando-o, e seguirmos nos transformando com ele.

Parece-me inevitável que as grandes obras de arte traduzam as mazelas de sua sociedade. Os lemas da Revolução Francesa seguem sendo esquecidos à direita e à esquerda. Ainda precisamos e muito, e sempre, lutar pela igualdade, pela liberdade e pela fraternidade. E isso está lá em Adonias, está na “Biografia de Tadeo Isidoro Cruz”, e está neste momento latejando em meus dedos, pois enquanto escrevia este artigo, recebi a notícia de que o filho de uma amiga está detido, em Angola, apenas por protestar contra a situação do país.

Pedrito do Bié, grande artista angolano, perdeu sua liberdade por lutar por mais igualdade e fraternidade. A ideia do lobo contra os cachorros gregários, uniformes e divisas que estorvam, e a valentia do diferente que defende sua causa. Parece sempre que juntar as três palavras revolucionárias é bem dificultoso para quem tem o poder, a arma, o sistema e o controle nas mãos.

E em mais uma bela obra de ficção de Adonias Filho, “Léguas da promissão”, podemos ler sobre isso.