GIL VICENTE TAVARES

Brasil: onde a vida irrita a arte

Fiquei imaginando, nos últimos tempos, alguém me chegando com a ideia de um personagem para uma peça de teatro. Mais precisamente uma peça de teatro sobre um candidato à presidência do Brasil

Gil Vicente Tavares

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:55

Tenho acompanhado apreensivo os rumos do Brasil. Meio atônito, a expressão “não é possível” tem mostrado as piores possibilidades para mim. Vendo as fissuras atuais do nosso país, por onde caminham o que de pior poderia haver, passei os últimos dias pensando se os fatos e a realidade me chegassem como ficção.

Uma das coisas que mais faço em minha profissão de professor é orientar estudantes de direção. Mas, a reboque, tem sido recorrente que, na graduação e até na pós, eu tenha que orientar escritas para o teatro, também. Esforçando-me por uma visão crítica do que me é apresentado, tento problematizar estrutura, tema, arcos dramáticos, diálogos, e, como parte fundamental da dramaturgia, a construção de personagens.

Mesmo numa peça infantil, preocupo-me sempre com a complexidade e contradições do personagem, porque sempre defendo que ele precisa ser crível, e que se criarmos alguém somente cheio de qualidades, por um lado, teremos um herói desinteressante para o teatro. Da mesma forma, criar um personagem somente cheio de defeitos, coisas negativas, acaba por se construir um vilão daqueles de história em quadrinhos.

Pois é. E partindo desse princípio, fiquei imaginando, nos últimos tempos, alguém me chegando com a ideia de um personagem para uma peça de teatro. Mais precisamente uma peça de teatro sobre um candidato à presidência do Brasil:

Primeira reunião de orientação. A pessoa chega falando que quer escrever uma história sobre um candidato à presidência da República. Eu, de cara, alerto sobre a complexidade de um personagem assim. Deixo claro que não se tornaria consistente um personagem que não tivesse uma história política relevante. Em seguida, pergunto quais ideias a pessoa teria, e ela começa a me enumerar algumas.

Seria um filho de um político, eleito somente pelo sobrenome, em sua carreira de pouco mais de 20 anos na política. Mas cuja relação com a política começara antes, tendo sido funcionário fantasma num gabinete do legislativo na Capital Federal. O mesmo cursava a faculdade de Direito presencialmente todos os dias e fazia estágio no Rio de Janeiro no mesmo período em que deveria dar expediente em Brasília.

Penso imediatamente em interromper, falando que uma carreira começada assim não teria futuro como ambição política, pois ninguém votaria em alguém que desde cedo estivesse enredado nessa corrupção tão clichê e amplamente condenável.

Mas a pessoa segue, entusiasmada, sem deixar margem à minha indagação.

Para dar mais complexidade, pensa ela, diz que o personagem conseguiu enriquecer com um esquema de repasses de verba, do seu próprio gabinete de deputado estadual, para ele mesmo. E explica que ele empregaria gente que, assim como ele, no início da carreira, não precisaria trabalhar, e ganharia uma parte da grana, devolvendo o resto ao ilustre deputado.

Tento interromper de novo, ainda educadamente, no que sou atropelado pela alegria da pessoa com mais outra ideia, que seria uma complementação aos desvios do gabinete: lavagem de dinheiro em uma loja.

Interrompo com uma exclamação. Já desesperado com a inconsistência e incoerência da proposta, pergunto, retoricamente, e com uma dose de ironia, se esse personagem, ex-funcionário fantasma, com esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, era o mesmo que ele pretendia transformar em candidato à presidência do Brasil.

A pessoa, além de não entender a ironia, ainda me responde achando que eu havia gostado da ideia, e complementa que isso é só o começo. O político teria sua carreira solidificada na relação com as milícias cariocas, outros tantos políticos corruptos, e gente ligada ao crime organizado.

A essa altura, acho que a pessoa já está curtindo com minha cara, e que estou perdendo tempo numa espécie de pegadinha. Mas resolvo entrar na onda, e pergunto se, depois de tudo isso, o político perde o mandato e resolve repensar sua carreira política.

Não. Depois de 15 anos como deputado estadual, ele se elege senador.

Eu gargalho. Não resisto. A cada novo elemento, fica cada vez mais inconsistente seu personagem, impossível de ser aceito por qualquer plateia, com jeito de vilão de conto de fadas. Mas pergunto, mesmo assim, se ao se tornar senador, o político resolve frear sua carreira corrupta e…

Sou cortado por outra revelação: o personagem adquire mansão incompatível com seu salário, além de tantas outras junto à família; a maioria com dinheiro vivo .

Já está claro que perdi meu tempo sendo trolado por essa pessoa. Mas já tendo perdido meu tempo, resolvo trolar ela, também, dizendo que suas ideias fazem sentido e são completamente possíveis.

A pessoa então arremata com o que considera, pelo tom e sorriso luminoso no rosto, a chave de ouro: o político tem relações financeiras, de amizade e de trocas de favores, dinheiros, aviões, viagens, com corruptos envolvidos nos dois maiores escândalos do país.

Eu, dessa vez, sou levemente agressivo, e interrompo. Pergunto se ele realmente pensou, por um segundo sequer, que seu personagem seria crível. Se ele acha que alguém que passou mais de vinte anos usando de seus mandatos somente para praticar corrupção, sem ter feito nada pelo país, sem experiência com gestão, seria considerado como alternativa ao planalto.

Digo a ele que nos dias de hoje, com o acesso que temos a tudo, num clique, fica muito fácil buscar provas, evidências, e que um sujeito assim não conseguiria engajar eleitores.

É ele quem me interrompe, desta vez, e diz que talvez eu esteja falando aquilo por não saber de um trunfo que tem na manga: o pai, político também, havia sido presidente e blindado o filho.

Eu digo que nem assim seria possível uma pessoa minimamente sensata cogitar votar num candidato com essa história.

A pessoa me interrompe e diz:

- Com que história, professor? E você acha que toda a história que eu te contei, mesmo sendo a mais pura verdade, é necessariamente aceita por seus eleitores? Professor, a internet, que poderia ser uma sofisticação no acesso à informação, virou uma máquina de manipulação e desinformação. E as pessoas buscam as informações que confirmem suas paixões e seus ódios, sem nenhuma preocupação com a verdade. E tudo virou torcida de futebol. Pouco importa se o time ganhou roubado, se o dirigente é corrupto: torce-se cegamente e com ódio ao outro. Você vive num mundo que está caduco. Agora, a opinião de uma influencer ou de um pastor sobre economia vale mais do que a de um vencedor do Prêmio Nobel. Você pode apresentar números, depoimentos, reportagens. A pessoa só acredita no que ela quer, e muitas vezes até finge para ela mesma não perceber o óbvio. As pessoas, alimentadas por seus ódios, estão fechadas em seus conceitos e preconceitos, e, no fundo, muita gente não está preocupada com um projeto de Brasil. Ela quer simplesmente tentar se dar bem, ver quem ela odeia sendo derrotado, e não olha para os lados tentando entender nosso histórico de desigualdades e injustiças, que legaram ao país tanta miséria e violência.

Eu, entre o constrangido e o derrotado, busco forças para contra-argumentar se ele, enquanto cidadão, acha realmente que um personagem assim conseguiria votos e teria possibilidade de ser eleito, na vida real.

- Professor, quando eu lhe apresentei meu personagem, esqueci de dizer uma coisa. Ele não será meu personagem principal. A grande questão da peça é essa. Meu personagem principal, que ponho em cheque, é o povo brasileiro. Quero escrever uma peça sobre um político tão escancaradamente corrupto, incompetente, mau caráter, e questionar se o povo brasileiro é capaz de permitir a ascensão de alguém, assim, ao cargo máximo da presidência da República.

Sinto um frio na barriga ao ouvir isso tudo. Sem muito o que dizer eu me levanto: um orientador desorientado. Só consigo apertar a mão da pessoa, e desejar boa sorte.