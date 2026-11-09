GIL VICENTE TAVARES

Dos milionários aos humilhados

A grande polarização do Brasil, a mais perversa, é entre quem ganha mais de um milhão e quem ganha menos de mil reais por mês

Gil Vicente Tavares

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 16:21

Na recente audiência pública sobre as BETs, vi a declaração do representante de um grande time de futebol brasileiro que me chamou a atenção. Ele alegava que, com o fim das apostas que vêm destruindo famílias e vidas, haveria um problema com os empregados em seu clube.

Impulsionado pela declaração, resolvi fazer cálculos. Peguei o salário base mensal de uma grande contratação do clube, e percebi, arredondando pra cima meu salário de professor universitário federal, que eu precisaria trabalhar onze anos para ganhar o que ele recebe num mês.

Não me queixo. Para a realidade brasileira com a qual convivo, eu ganho bem. E pago altos impostos, retidos na fonte, dos quais eu poderia também não me queixar, se fossem melhor utilizados para diminuir a desigualdade e melhorar serviços públicos.

Vejo muitos reclamando que o dinheiro suado de quem paga imposto vai para os que não trabalham, sustentados pelo bolsa-família. É curioso perceber que essa gente não reclama dos benefícios fiscais para os mais ricos, que correspondem a quatro vezes o que o Governo Federal gasta com o pagamento do benefício social.

É a mesma gente que ataca as artes que, por sinal, estão sempre na mira dos mesmos que defendem BETs e reclamam de sustentar o bolsa-família. Bem, então vamos lá.

Muitas prefeituras ao redor do país têm pagado centenas de milhares de reais, para que artistas façam uma apresentação de poucas dezenas de minutos. Sendo mais específico, o cachê principalmente de cantores sertanejos têm transitado entre 650 mil e 1,2 milhões de reais por apresentação. Saindo diretamente do orçamento de prefeituras de cidades cheias de carências.

Para falar somente da Lei Rouanet, o que esses artistas acima ganham por uma hora de apresentação é o que projetos ganham no total para financiar meses de trabalho, pagando dezenas e até centenas de pessoas, além de custos com divulgação, aluguel de espaços, equipamentos, etc. E não é verba pública, é dinheiro privado que é deduzido depois do imposto de renda da empresa.

E existe um teto por apresentação: 25 mil reais. Que dificilmente é o que se põe no orçamento.

Enquanto um cantor sertanejo chega numa estrutura montada, sem precisar investir em nada, e ganha 1 milhão para fazer sua apresentação, um artista precisa, ganhando o teto da Rouanet, fazer quarenta apresentações para chegar ao mesmo valor. E jamais teria um projeto aprovado nessas condições.

Pois é. Um cantor sertanejo pode fazer quarenta apresentações em poucas semanas, e faturar dezenas de milhões sem licitação, sem projeto, sem custos além de chegar, cantar, pagar a equipe e ficar com o resto no bolso, sem prestar contas a ninguém.

Já o artista, via Rouanet, vai ganhar quarenta vezes menos para fazer bem menos apresentações, e ficar com uma porcentagem mínima do projeto, tendo que prestar contas até do lanche que a produção comprou para o camarim.

Mas eu vou mais fundo. Porque a parcela de artistas que consegue realizar projetos pela Rouanet é de menos de 1%. Pois é, o alvo predileto dos extremistas da direita não contempla nem 1% dos artistas brasileiros. E sabem do que nós tentamos sobreviver? De editais federais, estaduais e municipais, e, muitas vezes, da bilheteria.

Basta se ter uma ideia de como nós de teatro somos remunerados. Ganhando entre 50 e 150 mil reais para um projeto inteiro, que dura meses, e pelo qual se paga tudo, do tecido do figurino ao aluguel do teatro, da gelatina do refletor à divulgação, e sobra para um diretor, por exemplo, de 7 a 15 mil reais. Por semanas e semanas de trabalho. Dividindo por mês, posso dizer que ganho pouco mais de um salário mínimo, em média, para dirigir um espetáculo ao longo de quatro meses de trabalho. Mas isso é quando ganhamos um edital. Que pode acontecer de anos em anos, como no meu caso.

O fato é que vemos uma classe dominante atacando impostos e ações sociais do Governo Federal, assim como a Lei Rouanet, com seus apartamentos, casas de praia, jantares e automóveis de valores inalcançáveis, viagens internacionais e festas exorbitantes. E sem nunca perder seu padrão de vida, se queixando o quanto é impraticável viver num país assim.

Você acha que o empresário que reclama de direitos trabalhistas e impostos o faz porque está tendo que fazer contenção de despesas? Ou simplesmente ele reclama porque quer acumular mais capital?

Você acha que os empresários do agro e dos minérios reclamam das leis ambientais porque precisam de mais terras para não passar dificuldades financeiras? Ou querem derrubar mais árvores, expulsar mais indígenas, queimar mais matas, destruir mais rios, desalojar mais animais selvagens para acumular mais terras e ter mais lucro?

A grande polarização do Brasil, a mais perversa, é entre quem ganha mais de um milhão e quem ganha menos de mil reais por mês. Não podemos pôr na mesa uma discussão séria sobre investimentos do governo, impostos e políticas sociais se, de um lado, temos gente que ganha milhões e está insatisfeita porque quem ganha mil está podendo comer mais, pôr o filho numa universidade e ter mais acesso a recursos e benefícios para se manter com um mínimo de dignidade.

Enquanto escrevia este texto, apareceu uma notícia para mim de um zagueiro, do mesmo clube citado no início, que quer que sua renovação inclua um salário por volta de 2 milhões por mês, também. Desculpa, mas ninguém precisa ganhar 2 milhões por mês. Nem ter mais terras. Nem acumular mais fortuna em cima dos mais necessitados. Muito menos com apostas que destroem as vidas destes.

Eu, particularmente, não me incomodaria em pagar mais impostos ganhando o mesmo que já ganho, se meu filho tivesse acesso a educação, saúde e cultura públicas e de qualidade. Mas quem ganha cem vezes mais que eu quer pagar menos. E se sente injustiçado, reclamando que sustenta a base da pirâmide com o pouco, proporcionalmente, que paga de taxas. E como um governo pode investir no que realmente é mais necessário, se os bilhões para os ricos são considerados investimento, e os milhões para os pobres são considerados esmola?

Deveria ser o contrário. Não só o Estado não deveria beneficiar assim os ricos, como estes deveriam, por querer um país melhor e mais justo, investir mais em fundações, mecenato e doações para áreas importantes do país.

Está claro que enquanto tivermos milionários acumulando bem mais, e humilhados vivendo com menos, essa polarização jamais nos dará um país justo, equilibrado, tendo o amor por princípio, a ordem por base, e o progresso por fim.