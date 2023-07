Leny Andrade e O Livro de Areia

Em seu conto O Livro de Areia, do livro homônimo de Jorge Luis Borges, um vendedor de bíblias oferece a um bibliófilo um livro misterioso. Ao abri-lo em qualquer página, seja no início, meio ou final, há sempre inúmeras páginas antes e depois do lugar aberto. E o que é lido só pode ser lido no momento. Ao se fechar o livro, aqueles escritos e ilustrações sumirão para sempre.



Pensei muito nisso ao receber a notícia da partida de Leny Andrade. De forma meio torta, fiz uma analogia entre o conto e as histórias que se apagam, ou que fazem parte de um misterioso livro ao qual se tem pouco acesso.

Voltei ao conto.

E voltei a parte da discografia de Leny.

Ouvindo o excelente álbum Coisa Fina, que ela gravou com Romero Lubambo, comecei a pensar, a cada nova faixa que escutava, quantas canções poderiam fazer parte de qualquer roda de samba, do repertório base de qualquer lista de festas e eventos.

No entanto, canções como Saudades da Guanabara, Samba Tempo e Cabrocha da Mangueira seriam estranhadas numa feijoada, roda de samba ou repertório de algum ou alguma sambista.

Eu sempre tento ver os dois lados da moeda (e devo falhar miseravelmente muitas vezes). Se pensarmos nas cantoras incríveis, com carreiras diferenciadas e inseridas em movimentos, grupos e gerações marcantes, é compreensível que Leny não figure num pedestal das divas tocadas, exaltadas e celebradas comumente.

É sabido que qualidade, técnica, excelência não são os parâmetros que levam alguém ao sucesso. Podem ser componentes muito bem-vindos, mas há sempre algo diferenciado, para o bem, ou para o mal, que acaba por conduzir determinados artistas ao estrelato.

A qualidade do canto de Leny é única, diferenciada. Como disse Caetano Veloso, ao escrever sobre a passagem dela, no Twitter: “Leny foi a mais genial herdeira da bossa. Primogênita. Musicalidade sobre-humana. [...] Um gênio brasileiro, ela”. A artista, inclusive, era o contraponto jazzístico a João Gilberto, na Bossa Nova, com seu canto exuberante, seus improvisos e sua dramaticidade.

No entanto, ela se foi tendo gravado um repertório incrível que, assim como seu canto genial, serão apagados com o fechamento de O Livro de Areia.

É muito doido pensar que, apesar do reconhecimento de muitos artistas e obras do Brasil, há toda uma criação incrível que fica à sombra e habita um recanto escuro e esquecido de nossa história. Uma outra ou mais rica história poderia estar sendo contada, por aqui.

Em meu primeiro artigo aqui para o Correio, escrevi sobre o apagamento de grandes escritores da Bahia. Em nosso livro de areia da história, nada pior do que páginas e páginas se apagando a cada fechada de livro. Deixamos de ter acesso a grandes obras e, ademais, perdemos referências.

Não é raro ver críticas elogiosas a determinada arte contemporânea, seja ela musical, teatral ou literária e, para além de certos gostos e opiniões talvez duvidosos, percebe-se a falta de referências para se fundamentar uma ideia.

O público em geral, por um lado, não tem culpa por não conhecer certa arte “marginal” do país. É uma avalanche de informações, publicidades e imposições, que as pessoas ficam meio zonzas, seguindo o rebanho, e até mesmo acreditando que estão frente ao que de melhor pode haver.

Por outro lado, há certa preguiça mental em se buscar ampliar os gostos e o repertório artístico, no geral. Acabamos por criar uma relação redundante com certas/os artistas e determinadas obras. Apegamo-nos a algum disco, alguma canção, e muitas vezes sequer visitamos o restante da obra de alguém.

Garanto que há muito disco, romance, filme, peça que você pode se interessar se resolver abrir seus sentidos ao diferente, ao novo, ao inusitado.

Esse livro, se aberto, jamais se fecha, e, ao contrário do livro do conto de Borges, vai fazendo aparecer mais páginas, num acúmulo de arte e poesia. Sobreposições de belezas, um pouco como na imagem que Freud criou para falar do inconsciente.