Mãos ao alto, isso é um asfalto!

O Brasil, entre tropeços, tem conseguido evoluir em suas tecnologias e mão de obra qualificada. Até onde sabemos, não somos um país pobre o suficiente para usar tecnologias de segunda, material de quinta e mão de obra sem preparo.



Por tudo isso, nada justifica que tenhamos uma malha asfáltica de tão baixa qualidade quanto à aplicação e à durabilidade.



Pior. O asfaltamento, que em sua maioria absoluta das vezes é para tapar buracos, cria buracos oficiais.

Há quem considere que os governos não têm competência, e defendem a privatização.

Buracos oficiais e privatização/concessão de rodovias: dois bons exemplos do quanto estamos lascados quanto às nossas pistas - e quanto à forma como se tratam as mesmas é uma metonímia do que somos como país.

Recentemente, os poderes públicos resolveram fazer o recapeamento do bairro Canela, em Salvador. Eu, antes de tudo, não consigo aceitar que não tenhamos um asfalto de padrão internacional. Parece sempre que nosso material é muito inferior, se degradando facilmente, e que nossas máquinas e equipes não são capazes de, simplesmente, deixar a pista toda reta, uniforme, sem ondulações, calombos e desníveis.

Para piorar tudo, nos são entregues pistas recapeadas onde, nunca, digo nunca se consegue nivelar os bueiros e tampas de esgoto, água e afins.

Em qualquer lugar minimamente civilizado é quase imperceptível se passar por essas tampas. Há um serviço cuidadoso não só de se fazer um asfaltamento todo uniforme, como também nivelar de forma exata as tampas, as estruturas metálicas presentes nas pistas.

Aqui, somos obrigados a dirigir com total atenção à estrada, pois só temos dois modos de pista: esburacada pela falta de qualidade, ou esburacada oficialmente pela falta de qualidade no nivelamento dos bueiros.

No Canela é essa desgraça. Com destaque para um, que fica na encruzilhada próxima à Reitoria da UFBA.

Faz parte dos meus desafios, passando por ali, dar um jeito de não cair no buraco oficial de um bueiro, ali, mal colocado. Tarefa impossível quando há outros carros fazendo a curva junto a mim.

A famosa frase do belo romance O Leopardo, de Lampedusa, serve bem a isso: “se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude”.

Quanto à privatização/concessão de estradas, temos o incrível exemplo da BR-324.

Sempre que passo por ela, tenho a sensação de passar por 324 buracos a cada quilômetro da estrada. Não só o asfaltamento é ruim, instável, até perigoso para a direção, como os buracos se multiplicam. Basta ver os seguidos acidentes, pneus furados, e sempre volto com um novo barulho em meu carro, depois do rally pelas BRs do meu país.

E pagamos pedágio.

Viajando neste feriadão, a cada guichê que eu parava na estrada, tinha sensações e ilusões distintas. Ou me parecia que eu estava pagando um salário para alguém ir com uma marreta abrir mais um buraco na estrada, ou que, em vez de pagar, que eu iria receber um determinado valor, a cada pedágio, pago pela empresa como indenização por estar prejudicando a mecânica do meu carro na estrada administrada por ela.

Fantasias à parte, absolutamente nenhum argumento para mim é aceitável em ambos os casos.

É inadmissível que um órgão público, em pleno século XXI, não consiga material, tecnologia e mão de obra de qualidade para fazer o que chamamos de tapete, numa pista (e é irritante nos sentirmos vira-latas ao comentar estradas do estrangeiro). Parece-me o básico.

É inadmissível, também, que não haja um cuidado, para além do asfaltamento, com tampas de bueiro na pista. Seja de quem for a responsabilidade, não dá para se entregar uma obra assim. Obra paga com nossos impostos, realizada por gestores que ganham salários vultosos pagos por nossos impostos, enfim, gente que era pra ser nossa funcionária, e não chefe da gente, usando verba pública de forma irresponsável e desleixada.

E é inadmissível que, para além dos impostos todos que pagamos, ainda tenhamos que pagar por pedágios, com a ilusão de estarmos usufruindo de uma concessão à iniciativa privada por melhores condições e qualidade, e trafegarmos por uma estrada em péssimas e perigosas condições.

Acho um horror ter que usar essa frase, que tanto desqualifica um país como o nosso, e é geralmente usada pelas piores pessoas nas piores situações, mas serei obrigado a usá-la, aqui.

Fosse num país sério, algum órgão público de controle entraria com processos e cassações por serviços públicos mal-executados.

Fosse num país sério, uma fiscalização dos governos multaria, processaria e tiraria a concessão de empresas que enchem o rabo de dinheiro com seus pedágios, e nos entregam estradas muitas vezes piores que as asfaltadas pelos poderes públicos.

A qualidade do asfalto, do serviço e da manutenção de nossas pistas são um reflexo de um país que insiste em não dar certo para nós.

Sim, digo para nós, porque os gestores públicos seguem se elegendo e se reelegendo, ganhando altos salários, pagos por nós para nos prejudicar, em muitos momentos, e as empresas privadas seguem lucrando com suas concessões, com um péssimo serviço, e sem a devida seriedade de uma fiscalização pública que cobre, de forma séria e necessária, um retorno à altura do lucro obtido.