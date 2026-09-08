GIL VICENTE TAVARES

Não sei por que eu resolvi ouvir o disco de Marcelo Galter

Fiquei na dúvida se dedicaria meu tempo, mais uma vez a ouvir algo que poderia ser mais do mesmo

Gil Vicente Tavares

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15:30

Não sei por que eu resolvi ouvir o disco de Marcelo Galter.

Poucos dias antes, ouvia o belo disco de André Mehmari, acompanhado de um trio da pesada, Tutty Moreno, Rodolfo Stroeter e Nailor Proveta: “Dorival”. Escutava o disco todo pensando no quanto as canções ali tocadas e improvisadas pelo quarteto mostravam a monstruosidade dos temas de Caymmi, interpretados ali com aquela elegância jazzística que me lembrava os arranjos sofisticados de Dori para o disco “Dorival Caymmi - centenário”.

É impressionante pensar o caso raro, sem paternidade nem maternidade, que é o surgimento deste compositor que foi o primeiro a se gravar somente voz e violão no mundo, e simplesmente fundar uma maneira de compor, e afundar qualquer pretensão de deixar herdeiros. Ele vem do nada, e como diria Chico Buarque, sem saber de onde aquilo vem, e se vai, esse fim de som, para o nada. Caymmi é o início, o fim e o meio.

É mais impressionante ainda pensar que a maioria absoluta de suas canções não foi feita por aquele homem de cabelos brancos, e aspecto de sábio ancião. Você olha as fotos daquele rapaz mulato, típico baiano, e o inaceitável se torna inacreditável. O cara fez aquelas obras primas antes dos 30 anos.

Quando lembro do que os grandes nomes do esporte falam sobre Pelé, de estar numa categoria à parte, incomparável, eu penso o mesmo de Caymmi. Se os dois álbuns de voz e violão dele fossem lançados hoje, seriam uma novidade assustadora. Da composição ao jeito de tocar violão. Basta ouvir Noite de temporal, e um portal se abre para o inefável.

E inalcançável.

Podemos dizer que algo lembra Caymmi. Mas nunca se terá a mesma medida. Ou vai soar vacilantemente simplório, ou desnecessariamente sofisticado. Nunca Caymmi.

Obra inesgotável, sim, mas, confesso, cansativamente gravada. Chega uma hora que ouvir seus clássicos atinge o impasse de não ter mais para onde ir. Mesmo com divinas cantoras, incríveis arranjos, intérpretes geniais. E não que não se deva gravar mais. Deve-se, claro, e talvez seja mesmo um batismo de mar para qualquer artista.

Não sei por que eu resolvi ouvir o disco de Marcelo Galter.

Marcelinho corria o sério risco de seguir os passos de outro mestre, Letieres Leite. Foi pianista deste, gravou com ele seu último disco, O enigma Lexeu, e a formação era muito parecida com a do disco de Marcelinho. Fiquei na dúvida se dedicaria meu tempo, mais uma vez a ouvir algo que poderia ser mais do mesmo.

Mas resolvi ouvir. Promessa de pescador. Os primeiros acordes do piano, no disco, me lembraram as faixas mais “experimentais” de Keith Jarret em Personal Mountains, Nude ants e Changeless, dentre outras. Uma contundência, soando como se o pianista soubesse exatamente onde botar a dinâmica, as notas, a atmosfera da faixa. A percussão entrou - e eu ouvi por fone; recomendo, com um bom fone - e no mesmo instante o talento de Luizinho e Reinaldo, e a intenção do disco foram se mostrando de uma maneira estranhamente encantatória. Digo aqui encantatória no sentido ritualístico, como os grandes discos de Nusrat Fateh Ali Khan. E de repente entra um coro, como em Khan. Algo que geralmente rejeito em música instrumental. Mas eu já estava perdido naquela sonoridade, e as vozes entraram quase que necessárias. Um acerto.

Em seguida a Promessa de pescador, ouvi O vento. Confesso - e um amigo comentou o mesmo, quando indiquei o disco - que a atmosfera parecida dos dois arranjos/versões me deixou desconfiado. Ainda mais assim, em sequência. Mas ouvindo concentrado, no fone, fui percebendo nuances que me desarmaram, mesmo percebendo as similitudes em excesso. A vertigem da atmosfera foi me remetendo, no disco, à sensação de ouvir os toques na nação Jêje. Lembro de uma vez que eu estava no Bogum e perguntei a Letieres Leite onde era o 1, o primeiro tempo do toque que estava sendo executado. Nem eu e nem ele achamos. E é essa atmosfera de vertigem, de dissonância e experimentação sonora circular que perpassam o disco todo; e nisso, ele vai por outro caminho em relação a Letieres, como em relação à Rumpilezz, invenção incrível de Leite que, inclusive, homenageou Caymmi, também; de maneira muito mais reverente e “fiel”. Marcelinho faz um caminho diferente do que tenho ouvido: tudo geralmente muito ancestral, tradicional e reverente demais, por um lado, ou jazzístico, floreado e pasteurizado demais, por outro. Vale notar que os improvisos do disco são todos orgânicos, e não caem nos fraseados com sotaque estrangeiro que geralmente se desviam das nossas raízes. Parafraseando Heiner Müller, ao falar sobre Brecht, imitar Caymmi sem criticá-lo é uma traição. E aqui a crítica não como o comumente conhecido falar mal, mas como uma leitura crítica, pessoal, experimental e com a pátina do tempo trazendo outras cores.

Confesso que sinto falta, em meio a todo o ritual do disco - voltarei a isso - de uma canção mais lenta, mais a perscrutar nos silêncios e delicadezas da monumental obra caymmiana. Sodade matadera cumpre relativamente essa função, trazendo um contraponto lírico, doce, que, mesmo quebrado por uma “parte B”, dá mais complexidade ao disco. Essa parte B, mesmo quebrando o clima, o quebra com um humor que me lembrou Iiro Rantala. Algo engraçado no sentido que os portugueses usam da palavra. E acabei me rendendo.

A essa altura, Mû Mbana, Ldson Galter com seu contrabaixo (usando, viva!, vez por outra, o arco) Luizinho e Reinaldo Boaventura parecem estar afinados de um jeito raro, como se todos estivessem num grande culto de louvor a Caymmi. Mas um culto artístico, longe do tradicional; arte sendo exceção à cultura, como diria Roberto Mendes.

Pois é. O álbum todo parece um ritual experimental, e até mesmo quando eles arriscam faixas soltas, abertas, mais etéreas, como as que finalizam o Disco 1 e o Disco 2, está tudo amarrado. E jamais repreendido.

A intervenção quase falada, recitada de Mû Mbana, algo que geralmente fica forçado, cai como uma luva em A lenda do Abaeté. Seguimos ouvindo a zoada do batucajé ao longo do disco, e há o momento marcante de 365 igrejas; a mais cativante do álbum, talvez.

Mesmo com variações e algumas desconstruções do samba de roda, é a faixa onde se identifica um ritmo mais preciso, ressaltado ainda mais pelos momentos em que o grupo canta os trechos finais da canção ( e essa parte me lembrou Hermeto Paschoal).

A faixa se torna tão gostosamente caymmiana, mas também tão autêntica e recriada, improvisada, divertida, jocosa, que uma canção que poderia ser mais do mesmo, “batida”, clichê, acaba por soar nova, fresca. A Bahia tá viva ainda lá; mas é outra e a mesma Bahia.

No entanto, a jangada voltou só, e a densidade do Abaeté retorna na faixa seguinte, em que o contrabaixo sola e sela o destino de Chico, Ferreira e Bento. E o final da canção entra numa variação rítmica das mais entusiasmantes do disco, porque ainda assim densa nos acordes do piano e no acompanhamento do contrabaixo acústico, enquanto a percussão vai tomando a cena, tempestuando o mar sonoro do ambiente.

Promessa, que fecha o disco, se rende de vez ao mistério Caymmi. É ali que talvez eles todos se rendam à própria devoção, num ritual de retorno à primeira canção do disco, agora decomposta, recomposta. Quando ela finalmente parece achar seu prumo, vai sumindo, porque Caymmi é maior que tudo. E tudo é levado na onda sonora como a maré que vaza aos poucos, sumindo no horizonte como a jangada que se lança ao mar aberto.

Não sei por que eu resolvi ouvir o disco de Marcelo Galter.

Mas de repente me vi ouvindo e reouvindo, e sendo o trabalho que mais me entusiasmou ultimamente. Não porque seja novidade, essa bobagem capitalista de surpresa e inovação. Mas porque me lembra muita coisa, como fui citando ao longo do texto; e talvez por isso sendo algo tão único. E, do Duas vozes de Gismonti e Naná ao Suite Caminos de Rubalcaba, fui me lembrando de muita coisa única, porque inserida na grande tradição de nossa música afro-latina, mas também euro-árabe e indo-asiática.

Porque tudo é uma grande mistura, um oceano de possibilidades. Mas há se que seguir os mestres, entender o rumo da embarcação, e trilhar os rastros da beleza.