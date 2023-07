O colorido sol da Independência

Há um elo que liga a Revolta dos Alfaiates (1798-99) à Independência da Bahia (1923) e à Revolta dos Malês (1835).



Em 1763, Salvador deixou de ser capital do Brasil.



O ouro, a riqueza, interesses e poderes pendiam mais ao Sul, e a centralidade da colônia deslocou-se para o Rio de Janeiro, que virou a nova capital do país.



Não fosse isso, e os três eventos citados acima teriam um lugar bem mais significativo na história brasileira.

Quem sabe não seria feriado dia 21 de abril, mas 8 de novembro, dia do enforcamento dos conspiradores baianos? Possivelmente, comemoraríamos a independência do país no dia 2 de Julho. E 24 de janeiro, data da Revolta dos Malês, seria uma data fundamental, nacionalmente, como referência na causa negra do país; tendo sido um levante de escravizados de grande dimensão à época.

O elo que liga os três movimentos revolucionários não é simplesmente o fato de terem sido na Bahia. Mas, principalmente, por terem sido movimentos populares, negros, mestiços, de caráter muito mais revolucionário que outros iguais celebrados como datas nacionais.

Basta olhar alguns movimentos exaltados em alguns livros mais ligeiros de história, sempre envolvendo questões de impostos, disputas de poder; tudo muito focado em quem manda, quem paga e quem ganha. Todos eles comandados por brancos. Nada contra os brancos, mas, no caso, eram descendentes de portugueses nascidos no Brasil. Eram ainda os mesmos que, agora morando cá, estavam preocupados em ocupar lugares de poder, e ter autonomia e domínio sobre impostos, recursos naturais e cargos de comando; fazendo vistas grossas a problemas chave do país como a escravidão, por exemplo.

Não quero aqui desqualificar nenhum movimento, nem tampouco diminuir certos impactos. As coisas são como são, e também o imaginário, o simbólico, mesmo que não tão conectado à realidade, geram sentimentos, inspirações, revolvem a terra acomodada do chão da história.

No entanto, agora, na comemoração dos 200 anos do 2 de Julho, movimento literalmente central e único vitorioso entre a Revolta dos Alfaiates e dos Malês, acho importante que se ponha em perspectiva o caráter especialmente revolucionário desses acontecimentos ocorridos na Bahia.

Li, recentemente, um livro que dizia que no Brasil não havia acontecido grandes levantes de escravos. A ignorância do autor é, antes de tudo, uma irresponsabilidade de alguém que se propõe a escrever sobre um assunto e sequer pesquisou direito sobre, numa terra dos irmãos Rebouças, Luiz Gama, Theodoro Sampaio, Luísa Mahin, e tantas revoltas e lutas do nosso povo negro. Mas é, também, reflexo do quanto a história contada pelos “vencedores” acaba por nublar eventos por vezes mais significativos, robustos e simbolicamente cruciais na formação de uma nação.

Para além de feito por mestiços que deram seu sangue para expulsar os portugueses - diferentemente do tal grito do Ipiranga, que nos foi vendido como tão estrondoso que expulsou portugueses de forma heroica -, os nomes mais significativos da Independência da Bahia são de mulheres. De imediato, lembramos de Maria Felipa, Joana Angélica e Maria Quitéria. Só depois nos vêm o corneteiro Lopes, João das Botas, e os gringos que ajudaram nas batalhas, como o general Labatut e o lorde Cochrane.

Foi uma luta de caráter popular. Não havia nenhum descendente de português querendo ser protagonista e líder empossado em caso de vitória. O povo lutou, deu sangue, em batalhas sangrentas, e fez ecoar a voz do soldado Lucas Dantas do Amorim Torres, do aprendiz de alfaiate Manuel Faustino dos Santos Lira, do soldado Luís Gonzaga das Virgens e do mestre alfaiate João de Deus Nascimento, enforcados em 1799 pela luta por liberdade, igualdade e fraternidade. Sim, os “alfaiates” lutavam contra o domínio português, mas também contra a desigualdade e contra a escravidão; uma república com portos e grilhões abertos.

E assim, podemos dizer que aquela máxima, de que quem ganha a guerra são os heróis anônimos que estão à frente da batalha, aqui se torna ainda mais significativa por se tratar de uma luta onde nenhum poderoso líder saiu dela como grande estrategista ou líder. Não à toa, os símbolos do 2 de Julho são o caboclo e a cabocla, e no meio da nossa praça 2 de Julho, a estátua que temos no topo do nosso monumento à independência é de um indígena matando um dragão. Logo abaixo, duas mulheres: uma representando a Bahia. A outra, Catharina Paraguassu; uma indígena. Só então vemos a personificação dos dois rios mais importantes do Estado, o São Francisco e o Paraguaçu. Nenhum homem branco de sangue puro europeu usurpando os méritos de nossa luta.

É tudo muito bonito, dá um orgulho danado, ainda mais sabendo que o plano dos portugueses era começar e retomada do país através da Bahia, segundo pude ler nalguns estudos. Mas um sinal de alerta precisa ser ligado sempre.

A Bahia ainda mata sistematicamente seus pretos, nos subúrbios e periferias para onde foram enxotados os ex-escravizados, em sua maioria ainda em condições sociais indignas. Ainda vê a luta de indígenas tentando ter direito à terra que sempre foi deles. Ainda registra feminicídios, violência doméstica, desigualdade trabalhista e um machismo arraigado que oprime as mulheres. Ainda e sempre vê uma falta de representatividade, de oportunidade e equilíbrio quanto às minorias, e ainda pode-se incluir também toda a comunidade LGBTQIAPN+; por exemplo.

Mas nós somos um povo que luta. Que busca combater isso tudo, desde 1788, de forma contundente. E deveríamos ter nosso lugar na história do país de forma mais relevante. Serviria de referência e exemplo de que “com tiranos não combinam brasileiros corações”.

Salve o bicentenário da verdadeira independência do Brasil.

Salve o 2 de Julho.

Salve o Recôncavo Baiano, e a cidade das mulheres.