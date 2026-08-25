GIL VICENTE TAVARES

O corte de Ulisses e a invenção do Teatro

Seja na América, na África, na Europa, ou em qualquer outro continente, a tradição de se contar histórias é milenar

Gil Vicente Tavares

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 05:00

Meu filho, Ulisses, como qualquer criança, ama ouvir histórias. Pede, muitas vezes, para eu ler livros de histórias, mas solicita, tantas outras, para que eu as invente. Não satisfeito, escolhe personagens e temas. E é praticamente impossível eu não ser interrompido pela pergunta: “que horas eu entro?”, ou mesmo já ser interrompido pelo personagem que ele assume para mudar os rumos da narrativa.

O fato curioso é que ele não entra na contação da história, ele interrompe a contação para agir, contracenar, criar um personagem com seus trejeitos e voz. Se possível, ele busca um figurino, um adereço - geralmente uma “arma” - e me provoca a entrar no jogo.

Naquele momento, a contação acaba.

Começa o teatro.

Vem-me sempre à mente o magistral conto de Borges “A procura de Averróis”. Na obra, Averróis está tentando traduzir A poética, de Aristóteles, e se detém diante de duas palavras que ele não compreende: tragédia e comédia. O conto, então, segue belamente descrevendo as conversas do personagem com outros companheiros, que discutem o ato de narrar, e a onipotência na palavra divina, condenando “por analfabeta e por vã a ambição de inovar”. E Borges conclui que havia “prazer, pois ele defendia o antigo”.

O escritor argentino mostra o conflito entre duas tradições, a grega e a árabe, e, num golpe de mestre, descreve o relato de uma experiência que causou estranhamento a Abulcásim. Este conta que foi levado, na Espanha ocupada, a “uma casa de madeira pintada, na qual viviam muitas pessoas”. Parecendo um único quarto, havia músicos, pessoas comendo, bebendo, e “umas quinze ou vinte (com máscaras vermelhas) que rezavam, cantavam e dialogavam. Estavam presas, e ninguém via o cárcere; cavalgavam, mas não se percebia o cavalo; combatiam, mas as espadas eram de cana; morriam e logo estavam de pé”.

Ele então rebate a acusação de que eram loucos, respondendo que “estavam figurando, disse-me um mercador, uma história”.

Abulcásim segue: “Imaginemos que alguém mostre uma história, em vez de contá-la”. Ao que outro personagem indaga: “Essas pessoas falavam?” Ao final de toda a explicação sobre o ato visto, conclui-se que “não eram necessárias vinte pessoas. Um só narrador pode contar qualquer coisa, por complexa que seja”. Todos aprovam a opinião.

Aqueles árabes, que não sabiam o que era tragédia e comédia, estranharam o teatro.

Conflito de civilizações.

Em 2002, Eli Rozik, professor de estudos teatrais na Universidade de Tel Aviv, lançou o livro "The roots of the theatre", em que ele defende a tese de que o surgimento do teatro na Grécia foi algo deliberado, ao contrário da romântica versão de que havia surgido de um rito, e que um “primeiro” ator se desprendeu do coro ritual, e depois veio um segundo, e do rito se chegou ao palco (explicando aqui de maneira bem simplória).

A teoria de Rozik vai ao encontro do conto de Borges, ao mostrar o teatro como o oposto do ritual, do sagrado, e mostrando o quanto o surgimento da tragédia e da comédia são exceções que contrariam a tradição da maioria dos povos.

Seja na América, na África, na Europa, ou em qualquer outro continente, a tradição de se contar histórias é milenar, faz parte da cultura de diversas civilizações, e o advento da escrita permitiu que muitas dessas chegassem a outras partes do mundo através de livros, e seus ancestrais registros. Outras tantas permaneceram na tradição oral, se perpetuando e se recriando de geração em geração em suas vilas, tribos, feudos, regiões.

Algumas delas, nalguns povos, chegavam a ser de alguma maneira encenadas, mas sempre dentro de vínculos religiosos e ritualísticos. José Mena Abrantes, em seu livro lançado pela EDUFBA, que eu organizei, fala que “é certo que as narrativas orais, por exemplo, envolvem técnicas de representação que incluem gestos, mímica facial e corporal, movimentos coreográficos e outros recursos expressivos previamente ensaiados, mas essa teatralidade tem como principal propósito facilitar, com fins didáticos, a permanência e eternização de crenças, sistemas de pensamento e práticas sociais de uma dada comunidade”.

Os gregos, ao contrário, resolveram recontar mitos num espaço totalmente profano, e questionando deuses, destinos, comportamentos, em vez de louvá-los de maneira doutrinária e sagrada, ancestral. Como, mais uma vez, diz Mena: “Ao contrário dos ritos e dos cultos mágico-religiosos que o antecederam, o espectáculo profano é a primeira manifestação que não visa um fim direta ou indiretamente prático – agradar a um deus, acalmar um espírito, fazer chover ou ter êxito na caça –, mas apenas entreter, fazer pensar ou levar à tomada de decisões, através do drama, da tragédia ou da paródia”.

Meu filho, ao interferir na história, improvisa, dramatiza e recria, reinventa, e até mesmo dessacraliza lendas e contos tradicionais dos mais diversos. Assim, cria novos mundos, personagens diferentes, amálgamas de seu repertório fantasioso. É uma necessidade dele, nem melhor e nem pior do que outras.

Sempre contei histórias para crianças, sigo contando para tantas outras, e o mais comum é que elas fiquem quietas, ouvindo as histórias, ou, quando muito, tentando relembrá-las. É, inclusive, totalmente comum que as crianças - meu filho incluso - queiram ouvir as mesmas histórias, pois a previsibilidade e a sensação de conhecimento satisfazem muito a meninada.

E é importante que lendas, contos e tradições se perpetuem.

Mas os gregos, que também e principalmente perpetuaram suas histórias e mitos com Homero, Heródoto e tantos outros, resolveram fazer essa coisa que pareceu louca e desnecessária: figurar uma história, em vez de contá-la.

Décadas atrás, substituí um amigo numa aula de teatro para crianças, e resolvi trabalhar dramaturgia com elas. De maneira, obviamente, bem simples e facilitada. Algo, naquele dia, me marcou muito. Todos, absolutamente todos os grupos que se dividiram para criar suas histórias começavam sua peça, e desenvolviam quase que ela completa a partir de um narrador. Ali, ficou evidente para mim o quanto o teatro é tradicionalmente uma exceção, uma maneira distinta, menos usual de se contar uma história.

Os árabes do conto de Borges estranharam isso. E meu filho, ao cortar minha contação, inspirou em mim esse texto. Que seria muito mais inusual (e provavelmente mais difícil) de ter feito se eu preferisse recriá-lo como teatro para vocês.