GIL VICENTE TAVARES

O fujão da Democracia

Para o bolsonarismo, uma democracia funciona quando os seus se elegem, dominam as instituições, a justiça, a PF

Gil Vicente Tavares

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 16:05

Recebi um card num daqueles famigerados grupos de whatsapp, que em tese seriam para unir e aproximar, e na prática são arenas de desentendimentos. Uma mulher segurava um cartaz dizendo: “Sabe o Chico Buarque? Caetano? Gilberto Gil? Sabe a Dilma? Brizola? Todos FUGIRAM na Ditadura. Entendeu ou quer que eu desenhe?”. Dos cinco citados, três são da minha área. Não resisti.

O grau de canalhice dessa postagem é assustador, porque tem diversas questões que povoam a distopia bolsonarista, e eu vou tentar listar todas as que identifiquei, com risco de ficar confuso, por conta de tanta coisa que há por trás desta postagem.

Começa por uma questão simples. Querem comparar o momento em que o Brasil vivia uma ditadura com o atual momento em que o Brasil vive uma democracia. A tática é clara: insinuar, por um lado, que agora também há ações ditatoriais, e, por outro lado, tirar a pecha de covarde e fujão de Flávio Bolsonaro, sendo ele um foragido da justiça.

Antes de tudo, queria pontuar uma contradição não tão aparente, talvez.

Ou a postagem está chamando Chico, Caetano, Gil, Dilma e Brizola de covardes fujões, e com isso está ridicularizando Flávio, ou a postagem está justificando a fuga deste por se tratar de uma resistência a uma ditadura, e com isso legitima e fortalece a ação de Chico, Caetano, Gil, Dilma e Brizola, e confirma que, à época, vivíamos tempos sombrios em que era preciso fugir da opressão.

Novos problemas: a postagem não iria ridicularizar Flávio, visto que veio do esgoto bolsonarista. E, obviamente, a postagem não iria elevar os nomes citados ao nível do exemplar líder da extrema direita.

E outra questão se soma a essa: a postagem jamais iria atacar a ditadura militar, visto que no contraditório mundo bolsonarista, a ditadura militar foi ótima. Seus torturadores que enfiavam ratos em vaginas de mulheres eram heróis, e toda censura, opressão, cerceamento de direitos políticos, assassinatos, foram um período muito bom para o Brasil. Mas o atual é péssimo, porque estamos num regime detestável chamado ditadura. Risível?

Poderia ser cômico, mas é muito triste. Há uma dissonância cognitiva que vai muito além. No fundo, o que o bolsonarismo quer é o totalitarismo e dominação absoluta das instituições, da cultura, da informação, da lei, contanto que seja ele a estar à frente disso tudo. E isso vai ao encontro da célebre frase que Millôr cunhou em pleno ano de 1974: “democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim”. Para o bolsonarismo, uma democracia funciona quando os seus se elegem, dominam as instituições, a justiça, a Polícia Federal; e suas ideias, ideologias e comportamentos são regra incontestável.

Tudo muda se houver espaço para o contraditório, e suas ideias e ideologias possam ser confrontadas, criticadas e questionadas por outras. Fica tudo diferente se o candidato perde a eleição, se as gritantes evidências de corrupção de seu candidato são investigadas, e a Polícia Federal, por precaução, visto estar investigando um cidadão, solicita os passaportes como garantia de que não vai haver fuga.

Mas, olha só, essa atitude da PF é condenável porque pressupõe que o investigado pudesse querer fugir das investigações. Uma desconfiança ilegítima, né? Mas aí o cara foge, e fica claro que a PF tinha razão. Mas se a PF não é controlada pelo bolsonarismo, então é ditadura.

Os problemas se agravam sobre a postagem que citei no início, porque, um a um, os nomes citados não fugiram, não foram covardes, alegando possíveis perseguições e prisões.

A peça Roda Viva, de Chico Buarque, foi invadida pelo Comando de Caça aos Comunistas e atores e atrizes foram espancados. E sabe o que o Ministério do Exército fez em relação a este ato de barbárie? Intimou Chico a prestar depoimento.

O AI-5 havia sido promulgado há pouco. Muita gente sumindo, sendo presa, torturada, sem qualquer possibilidade de defesa, de julgamento. Marieta estava grávida. E Chico não fugiu. Ele resolveu passar um tempo em Roma enquanto a poeira baixava, para não pôr sua família em risco. Mas não existia nada oficialmente do qual Chico precisasse fugir (até porque nada era oficial; as ações da ditadura passavam por cima da lei e do devido processo legal) .

Gil e Caetano foram presos por conta de uma denúncia mentirosa de que eles estavam trocando a letra do hino nacional, mas no fundo porque a Tropicália tinha um quê de subversivo aos olhos da ditadura. Dois meses depois, cumpriram prisão domiciliar, e em seguida foram forçados ao exílio. A única fuga deles foi compor canções. Uma fuga da crueldade da ditadura.

Quanto a Dilma, essa não fugiu MESMO. Pelo contrário, ficou no país, lutou contra a ditadura, e chegou a pegar em armas para combater o estado de exceção e opressão em que vivíamos no país. Foi presa, torturada, demitida de seu trabalho e teve seus direitos políticos cassados. E seguiu combativa no país, lutando pela democracia, fazendo campanha em favor do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido de oposição ao regime militar.

E Brizola? Esse, além de não ser fujão, foi quem tentou criar em Porto Alegre uma resistência ao golpe, articulando comandos militares que estivessem do lado da democracia. Contudo, não teve a adesão de João Goulart que, destituído, se auto-exilou no Uruguai, morrendo de maneira suspeita. E se auto-exilou porque sabia que seu destino era a prisão, quiçá a tortura, e, de repente, sua execução. No mínimo, viveria como um pária, sem conseguir trabalho, direitos, dignidade, ficando confinado e sem poder agir como político que era. Pois Brizola, depois de tentar organizar a resistência ao golpe, tendo sido cassado, era dos mais visados pela ditadura. E também saiu do país porque seu destino seria próximo do que haveria de acontecer com o que se previa para Jango. Historiadores e pesquisadores são praticamente unânimes em dizer que ele teria sido executado.

Na ditadura, casos como o de Vladimir Herzog eram recorrentes. Jornalista que falasse um pouco mais sobre a ditadura morria. E políticos de oposição foram simplesmente cassados, congresso dissolvido, cargos do executivo sendo biônicos, eleições proibidas, manifestações também. Atualmente, deputados, senadores e governadores são eleitos chamando Lula de bandido, de ladrão, dizendo que vão fazer impeachment de ministros do STF. Inclusive dois irmãos, a madrasta e um tio de Flávio. Os quatro eleitos. A imprensa também pega pesado com os três poderes publicamente e livremente. Políticos compartilham mentiras gritantes e sequer são punidos como deveriam.

O povo, hoje, vai pra rua pedir volta da ditadura, que Trump bombardeie a gente, com bonecos infláveis com imagem de Lula como presidiário, chamando ele e ministros do STF de ditadores, e ofendem políticos em redes sociais de maneira acintosa. E mesmo que determinadas decisões judiciais sejam questionadas, todos passam pelo devido processo legal.

A ditadura nunca usou sua força bruta para combater a corrupção e o crime. Pelo contrário, os institucionalizou. Busque qualquer resumo do livro “Estranhas catedrais”, de Pedro Henrique Pedreira Campos (vencedor do Jabuti 2015), e do “Memórias de uma guerra suja”, de Cláudio Guerra, para ver como agia o Governo Federal. Inclusive, esse último livro, junto com “Os porões da contravenção”, de Aloy Jupiara e Chico Otavio, e mais alguns outros que eu não li, fazem todo o percurso dos matadores e criminosos do regime militar que desembocaram no crime organizado e, olha só!, nas milícias cariocas (isso lhe lembra alguém?).

Mas se a ditadura tivesse usado sua estrutura para tal, Flávio Bolsonaro simplesmente teria sido apanhado na calada da noite, por agentes, de dentro de sua casa, sem aviso, teria sido levado para instalações militares, e teria sido torturado até a morte para revelar seus cúmplices e suas tramoias. Depois, teria seu corpo jogado ao mar, e a família jamais saberia por que o levaram de casa, e por que ele nunca mais voltou.

O senador continua com seu mandato. Concorreu à presidência, circulou livremente pelo país. Inclusive, o que muitos criticam sobre pedirem o passaporte logo depois da eleição, me pareceu muito mais uma estratégia de não pressionar o senador em meio à esta, configurando algum tipo de politização do caso. Mas foi um simples pedido de retenção de passaportes, para que não houvesse fuga em meio às investigações, num processo legal, e sem carros da PF de manhã cedo fazendo cena de cinema em frente à casa de Flávio. Não houve prisão preventiva e sequer discussão sobre cassação. E o que o rapaz faz? Foge e alega estar vivendo numa ditadura, por estar sendo investigado. E porque suspeita do resultado das urnas. As mesmas que elegeram ⅓ de senadores de seu partido, além dos dois envolvidos diretamente na trama de condenação do atual presidente. Nada antidemocrático.

Mas uma das coisas que abalam uma democracia plena e saudável é que a opinião de determinado campo político seja baseada em fake news, como a postagem que citei aqui. As pessoas decidem seus votos porque vai ter banheiro unissex, kit gay, fechamento de igrejas evangélicas, legalização do aborto. Pautas morais, mentirosas, que geram pânico e adesão apavorada de mentes susceptíveis de serem manipuladas. Ou velhas mentiras políticas como o inexistente fantasma do comunismo. E um inimigo a ser vencido (alô, fascismo!).

Sabe quem sofreu na ditadura (ao contrário da família Bolsonaro), foi preso pelo DOPS, e lutou pelo povo, pelos direitos dos trabalhadores e pela democracia, enfrentando, sem fugir, o regime militar?

Sabe quem teve uma condenação questionável por muitos, mas acatou a decisão e não fugiu, mesmo sendo aconselhado? Sabe quem se entregou para ser preso, nunca ensaiou questionar a democracia brasileira frente à injustiça que dizia estar passando, e jamais insinuou proferir a palavra ditadura para caracterizar seu julgamento?