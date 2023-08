O grande disco mítico

O disco O Grande Circo Místico fez 40 anos de lançado, este ano. Mesma idade do espetáculo homônimo apresentado pelo Balé Teatro Guaíra, roteirizado por Naum Alves de Souza, e com trilha original de Edu Lobo e Chico Buarque.



O espetáculo foi um sucesso, assistido por mais de 200 mil pessoas, conquistando uma turnê de dois anos pelo país.



Quanto ao disco…



Bem, já pensei em fazer um pós-doc sobre o tema, ou escrever algo mais robusto sobre o assunto, mas acho que o teatro tem papel decisivo na carreira de Chico Buarque como criador.

O compositor carioca se projetou musicando o Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, para a montagem da peça. Se arriscou na dramaturgia, junto às composições da trilha, numa sequência de espetáculos que foram do Roda Viva, com Zé Celso, até Ópera do Malandro, a partir da ideia do irmão de Zé Celso, Luis Antonio, que dirigiu também a montagem, passando por Gota d’água, com Paulo Pontes, e Calabar, com Ruy Guerra.

Teve ainda trilhas para Dias Gomes, e o cinema, para o qual Chico fez algumas de suas mais belas canções.

Pode até existir, mas não conheço nenhum disco ao vivo de Chico Buarque onde ele não cante, no mínimo, duas canções da Ópera do Malandro.

Bye Bye, Brasil, O Que Será, Mil Perdões, Gota d’água. Diversas são as canções que foram trilhas de cinema, e arrisco dizer que ele já poderia ser o maior compositor popular de todos os tempos se tivesse apenas feito suas canções para as artes cênicas e para o cinema.

Mas ocorre um fato, em relação a O Grande Circo Místico, que é ainda mais notável, e que coloca esse disco entre os maiores de todos os tempos ainda mais.

Não só existem canções ali que estão entre as mais belas já compostas, mas há também um fato acachapante: boa parte das canções nasceu em gravações já definitivas.

A começar por Beatriz.

É uma canção de beleza incontestável.

A parceria de Chico com Edu, que foi em boa parte produzida sob encomenda, como A Dança da Meia-lua, também para o Guaíra, e Cambaio, projeto de João Falcão, atingiu em O Grande Circo Místico o auge da dupla.

Mas tem Milton Nascimento.

E por mais belas que sejam outras gravações, a música parecia ter sido feita para Milton cantar com aquele arranjo (salve Chiquinho de Moraes, além de Edu e Cristovão Bastos). A melodia, as notas, as passagens e imagens são para Milton. E Milton sabe bem disso, ao gravar.

A Valsa dos Clowns, bela canção interpretada belamente por Jane Duboc, não teve nenhuma expressiva gravação depois. Não entraria aqui na categoria das comparáveis, mas logo em seguida vem Gal Costa cantando A História de Lily Braun. De novo, arranjo e interpretação esculpidos com o rigor de um Michelangelo, como em Beatriz, parecendo terem nascido ao mesmo tempo.

Meu Namorado é outra interpretação linda, agora de Simone, mas foi também uma canção que não fez “carreira”, e talvez só por isso não tenha entrado na categoria das gravações definitivas. E Ciranda da Bailarina foi gravada por um coro de crianças. Canção incrível, mas também fora do rol.

Na canção Pra Ninguém, Caetano Veloso elenca gravações que me parecem ser consideradas notáveis, talvez definitivas, ou de sua preferência. Não sei se realmente as prediletas (Gal cantando Candeias se confronta com Gal cantando Balancê, de Trilhos Urbanos), mas, dentre alguns sucessos, e gravações mais famosas, Caetano lista Gilberto cantando sobre todas as coisas.

Ao produzir o disco em homenagem a Batatinha, aconteceu uma história com Gilberto Gil que tanto Paquito quanto Jota Velloso me contaram da mesma forma.

Perguntado sobre formação musical para gravar Imitação, Gil havia respondido de forma modesta que faria algo com o violão, só, mesmo.

Chegou no estúdio e sentou para gravar. Ao final da primeira sessão, Jota e Paquito choravam com a beleza da gravação. Simples, perfeita, direta.

Em Sobre Todas as Coisas, Gilberto Gil vai além.

Dispensando os músicos e arranjadores sensacionais, Gil fez uma das mais belas gravações do mundo, numa levada simples de dois tempos no violão, e uma interpretação que fez a composição subir um degrau de beleza, se tornando quase que parceiro da criação.

Eu nino meu filho com ela, quase sempre.

A gravação dura 5 minutos.

Uma criança demora cerca de 15 para entrar em sono profundo.

Eu nunca precisei repetir a faixa.

Como que ouvindo um mantra, meu filho dorme.

E eu fico assustado com a perfeição de cada tempo e acorde do violão, toda vez que ouço. Cada atraso, suspiro, colocação de voz, interpretação de Gil. Como nas grandes gravações de João Gilberto, é uma jóia onde os detalhes renascem, ressurgem, e até se reinventam a cada audição.

As e os maiores intérpretes do país já gravaram Sobre Todas as Coisas. Ninguém chegou nem perto da gravação de Gil. E Tim Maia fez o mesmo com A Bela e a Fera.

A composição parece que foi feita por Edu e Chico com Tim Maia ao lado, pensando arranjo, melodia, letra. Ouço regravações dessa canção com a mesma sensação das outras que falei, aqui. A levada, o riff do baixo e a voz de Tim são monumentais, junto à canção, talvez não tão ouvida e conhecida, mas incrível e especial.

Parecem parcerias. Feitas em conjunto, propositalmente, para os presentes na gravação.

A belíssima interpretação de Circo Místico, por Zizi Possi, com arranjo magistral, talvez não entre na categoria acima também por não ter sido uma canção testada mais vezes em gravações renomadas, e o disco se encerra com Na Carreira, cantada pelos parceiros, num arranjo lindo e, também, definitivo, por seu frescor, identificação, propriedade com que é cantada e arranjada.

As melodias de Edu estão entre as mais belas de todos os tempos.

E cada letra de Chico valeria um artigo como este, só pontuando os golpes poéticos que ele aplica no ouvinte a cada verso de cada uma delas.

Encerro o artigo com o dedo coçando para citar e analisar versos dessas canções, mas isso aqui viraria uma dissertação de mestrado.

Talvez, seja o gatilho para que vocês o façam, agora, de novo, pela milésima ou pela primeira vez, enquanto se deleitam também com as vozes, arranjos, melodias.

Nos últimos 40 anos, nada mais belo foi feito. Talvez, tão belo quanto. Provavelmente, nos 40 anteriores, também não.