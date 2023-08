Salvador, violência e os javalis sempre chegando

Bertolt Brecht dizia que esperava pelo dia em que suas peças não precisassem mais ser montadas.



Autor político, no sentido mais profundo do termo, suas peças da maturidade, obras-primas do teatro mundial, colocavam em xeque personagens que se viam frente a impasses sociais, econômicos e afetivos, sempre numa perspectiva dialética, sem apontar soluções e sem levantar bandeiras. “Ainda pouco, rasguei uma bandeira, e já me trazem outra”, diria Teresa Carrar, personagem do autor alemão.

Longe, inalcançavelmente longe, da qualidade do mestre, tenho uma modesta peça de teatro, para alguns um mero exercício teatral, para outros indigna de qualquer indicação ou relevância, mas que, curiosamente, é a minha peça mais montada, e a que há mais anos está em cartaz. Uma peça política, mas também uma comédia absurda. Uma peça sobre uma pretensa invasão de javalis que destruíram a humanidade inteira.

Escrevi Os Javalis em 1998. Era um fedelho. A peça chegou a ter leituras dramáticas em Salvador, em Coimbra e em Roma, antes que, dez anos depois, eu finalmente conseguisse montá-la.

Fizemos, então, Fortaleza, em 2009. Circulamos pelo interior da Bahia, em 2010. Seguimos voltando com a peça, já em versão de bolso - cenário e recursos cênicos mais simplificados - depois da experiência de nos apresentarmos em Camacã, e seguimos, quase que anualmente, voltando com Os Javalis. Fosse em temporada, nova viagem pelo interior, Festival da Caatinga, comemoração de dez anos no Filte, o que sempre ouvi em relação à peça era o quanto era um texto atual.

O mesmo ouvi quando das montagens no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia. E, na contramão disso tudo, quando ficamos muito tempo sem fazer a peça, sempre aparece alguém dizendo que ela cairia como uma luva para aquele momento que estávamos vivendo.

Ontem, estava com amigos do teatro num bar de um amigo, no Rio Vermelho. Comentávamos o quanto Salvador estava fechando cedo. Reflexo da pós-pandemia, mas também da decadência da arte profissional, fazendo os programas da noite não serem mais ir a algum evento cultural para jantar depois. Já se sai diretamente, cada vez mais, para o bar ou restaurante.

Mas não só isso. Principalmente, talvez não só isso. Salvador está com medo. Nunca antes eu li tantas notícias de assassinatos e assaltos quanto agora. Claro que é um medo por vezes questionável, especificamente quando dizem que não vão a teatros e cinemas por medo, onde não há registros de ocorrências, e seguem no bares em meio a assaltos e tiros. Mas, no geral, é mais do que compreensível o medo que vivemos. É um receio concreto com o que vemos e ouvimos diariamente.

Talvez, me digam que essa profusão de mortes, tiroteios e assaltos se deva a internet, que fez a gente ter acesso a informações sobre coisas que sempre aconteceram, mas não saíam nas mídias sociais.

Não importa. Tendo piorado, ou mantendo o padrão, nada justifica que em pleno século XXI ainda vivamos num faroeste caboclo, com uma desigualdade social violenta que empurra vulneráveis para o crime. E que insistamos numa política anti-drogas e anti-crime cujo princípio é reprimir, matar, há décadas, provando não ser eficiente, e que só faz tirar mais vidas - quase todas pretas - para serem repostas por mais gente revoltada, seduzida pelo crime, vingativa e sem perspectivas morais, éticas, sociais e culturais.

Nada justifica que, com um governo petista, pretensamente alinhado a um pensamento progressista, com foco na diminuição da desigualdade social, na formação e sensibilização do indivíduo, a Bahia siga há mais de 16 anos sem solução para a violência. E para a cultura e a educação. Pois estas são ferramentas fundamentais, e as críticas às políticas públicas nessas áreas são seguidas e influenciam, diretamente, na barbárie em que estamos metidos.

Os erros se sucedem em todos os níveis; e a trinca município, estado e federação acaba por dar as mãos em culpabilidades que nos fizeram chegar a uma situação intolerável em Salvador.

Estávamos no bar. O pessoal queria uma saideira. Prontamente, um garçom perguntou: “vocês vão andando? Acabaram de assaltar quatro, agora, ali na quadra”. Mesmo o Rio Vermelho, local onde podíamos andar a pé pelo circuito de bares, tem agora pontos de risco evidentes, a poucos metros de viaturas e policiais patrulhando a região.

Sim. Poderíamos ter mais câmeras de segurança. Mais viaturas. Mais policiais nas ruas. Vivermos como sob um estado de sítio permanente. E tenho certeza que a situação se deslocaria, ou até mesmo se metamorfosearia em outra, tão ruim quanto, pois a alopatia da repressão e violência vira um mero sistema de reciclagem de mortos. O sistema vai parindo marginais e os matando numa proporção quase perfeita e trágica.

A violência que vivemos, literalmente, na pele (quase sempre preta; por que será, ó, país escravocrata e racista?) é também a violência política, de outra monta, que nos atinge diariamente nas notícias sobre um país que parece não ter ainda achado um corrimão para se segurar da grande queda escada abaixo como nação.

Não é pouca a violência, por exemplo, de ver um ministro do STF, indicado por um presidente dito progressista, votar de maneira gravemente reacionária; mostrando que temos um país ainda longe de pensar direitos já conquistados em todo o mundo progressista, parecendo que as decisões não levam em conta a filosofia jurídica e suas conquistas, mas um fundamentalismo religioso e uma visão arcaica, medieval de mundo. Somos ainda uma atrasada província, sempre pensando conceitos e preconceitos que, a despeito de sua religião, credo ou moral, não deveriam pautar o debate público judicial.

Há também a violência de não conseguirmos expurgar a extrema direita - nunca boa em parte alguma do mundo; experiência comprovadamente nefasta -, nem tampouco curar nossas duas maiores feridas, a escravidão e a ditadura militar, que nos legam desigualdades, injustiças, privilégios, preconceitos e corrupções que seguem impunes, relativizadas e contemporizadas.

Ainda em 2008, um grupo de meninos desfavorecidos socialmente, do Engenho Velho de Brotas, foi assistir a Os Javalis, na Sala do Coro do TCA. Depois, marcamos um bate-papo no Cine-Teatro Solar Boa Vista.

A conversa foi incrível. Os meninos fizeram leituras impressionantes, tocantes e profundas sobre a peça. Um deles disse que os javalis eram a violência. Ele se referia mais diretamente à violência do seu bairro, mas, sem saber, trazia uma analogia bem mais profunda sobre o que a peça, ainda atual ali, atual em 1998, e, infelizmente atual quando chegar 2028, retrata em cena.

Sim, seria bom, como dizia Brecht, que Os Javalis fosse uma peça ultrapassada, defasada e datada. Mas estou me coçando para mais uma vez voltar com ela. Não só para o público, mas para nós, artistas, também reaquecermos determinadas discussões, situações, conflitos.

No bate-papo do Solar Boa Vista, um menino, o mais novo de todos, pediu a palavra e disse que havia se sentido burro, na volta pra casa, pois no ônibus todos seus colegas estavam pensando várias coisas sobre os javalis, e ele não conseguia pensar em nada. Mas, aí, chegou em casa, refletiu um pouco e acabou por concluir que os javalis estão dentro da gente, os javalis somos nós mesmos.

Enquanto assim for, seguirei com vontade de voltar com a peça.

Porque ela infelizmente continua atual.

E o Brasil parece se esforçar sempre por andar de ré.