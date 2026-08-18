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2 anos sem respostas: júri do caso de jovem quilombola acontece nesta quarta

Tainara Santos sumiu após encontro com o ex-companheiro, que é acusado de feminicídio; corpo da trancista nunca foi localizado

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:00

Júri de acusado de matar jovem quilombola é marcado após três adiamentos
Júri de acusado de matar jovem quilombola é marcado após três adiamentos Crédito: Divulgação

Após três adiamentos consecutivos, está previsto para às 9h desta quarta-feira (19) o júri popular do caso de Tainara Santos, jovem quilombola de 27 anos assassinada em outubro de 2024. O julgamento será realizado no Fórum Augusto Teixeira de Freitas, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. As remarcações anteriores ocorreram a pedido da defesa do réu, George Anderson Santos, sem que novas datas fossem definidas à época.

Júri de acusado de matar jovem quilombola é marcado após três adiamentos

Júri de acusado de matar jovem quilombola é marcado após três adiamentos por Divulgação
Júri de acusado de matar jovem quilombola é marcado após três adiamentos por Divulgação
Júri de acusado de matar jovem quilombola é marcado após três adiamentos por Divulgação
Júri de acusado de matar jovem quilombola é marcado após três adiamentos por Divulgação
Júri de acusado de matar jovem quilombola é marcado após três adiamentos por Divulgação
Júri de acusado de matar jovem quilombola é marcado após três adiamentos por Divulgação
Júri de acusado de matar jovem quilombola é marcado após três adiamentos por Divulgação
Júri de acusado de matar jovem quilombola é marcado após três adiamentos por Divulgação
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Júri de acusado de matar jovem quilombola é marcado após três adiamentos por Divulgação

Moradora da comunidade quilombola de Acutinga Motecho, no território da Bacia do Iguape, Tainara era trancista, mãe de duas meninas, de 11 e 2 anos, e reconhecida pela atuação comunitária e pelo trabalho de apoio a mulheres e crianças do território. Em 9 de outubro de 2024, ela saiu para se encontrar com o ex-companheiro, com quem havia mantido um relacionamento marcado por episódios de violência. Contra George, Tainara havia registrado um boletim de ocorrência e solicitado medida protetiva.

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Desde aquele dia, Tainara nunca mais foi vista. A última informação sobre seu paradeiro é de que ela esteve no porto de Cachoeira acompanhada de George e de outros homens, ainda não identificados. Preso preventivamente, o acusado apresentou à polícia três versões diferentes sobre o que teria ocorrido naquele dia.

O corpo da jovem nunca foi localizado, mas a investigação reuniu elementos que sustentam a acusação de feminicídio, ocultação de cadáver, extorsão e descumprimento de medida protetiva.

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