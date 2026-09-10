COLUNA BRUNO WENDEL

Após quatro adiamentos, júri de acusados de matar Valdir Cabeleireiro acontece nesta quinta

Patric Ribeiro Tupinambá e Edgar da Silva foram denunciados pelo Ministério Público

Bruno Wendel

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 05:00

Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza Crédito: Reprodução e Arquivo CORREIO

Desta vez, se não tiver nenhum contratempo, os homens apontados pelo Ministério Público como assassinos do cabeleireiro Valdir Macário sentarão no banco dos réus do Fórum Ruy Barbosa, às 8h desta quinta-feira (10). O júri popular, que estava previsto para o dia 6 de agosto, foi adiado pela quarta vez, pois um dos advogados dos acusados deixou o caso.

Conhecido como Valdir Cabeleireiro, a vítima foi morta em 12 de novembro de 2016, dentro do salão de beleza onde trabalhava, na Avenida Vasco da Gama. Serão julgados Patric Ribeiro Tupinambá e Edgar da Silva..“Nós iremos trabalhar com a medicina legal, com os depoimentos das testemunhas, com os interrogatórios dos réus, que confessaram. Então, somados esses elementos, vai clarear a realidade da dinâmica dos fatos no dia do crime, para que o conselho de sentença possa decidir com soberania. Atuaremos como assistência de acusação do Ministério Público para buscar a condenação dos acusados”, declara o advogado da família da vítima, Alonso Guimarães.

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Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), Patric e outros dois homens invadiram o estabelecimento por ordem de Edgar. Ao notar a entrada do grupo, o empresário tentou se esconder no banheiro, mas foi encontrado e atingido pelos disparos. O processo aponta que Edgar teria permanecido do lado de fora do imóvel para auxiliar na fuga dos responsáveis pela execução.

Enterrro de Valdir reuniu multidão 1 de 5