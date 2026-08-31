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Assassinado? Objetos espalhados levantam suspeita de que advogado lutou pela vida

Gabriel da Silva Alves estava desaparecido; corpo é encontrado em local de mata

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:00

Gabriel da Silva Alves
Gabriel da Silva Alves Crédito: Reprodução

Embora a Polícia Civil ainda não fale em homicídio no que diz respeito à localização neste sábado (29) do corpo do advogado Gabriel da Silva Alves, que estava desaparecido há uma semana, elementos encontrados no entorno onde a vítima estava, numa área de mata da zona rural de mata em Xique-Xique, embasam a versão da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Bahia (OAB-BA) de que o bacharel foi assassinado.

Advogados vítimas de crime

Gabriel da Silva Alves por Reprodução
Advogado Gabriel da Silva Alves por Reprodução
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Policial penal e esposa advogada são encontrados mortos: veja fotos do casal por Reprodução
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Policial penal e esposa advogada são encontrados mortos por Reprodução
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Advogada criminalista é executada com mais de 20 tiros no meio da rua por Reprodução / TV Globo
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Gabriel da Silva Alves por Reprodução

Próximo a Gabriel estavam o celular quebrado e a carteira com os seus documentos. Dias antes, a moto dele foi localizada um buraco, além de um óculos e um par de sandálias que pertenciam ao advogado.

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A hipótese de Gabriel ter sido morto também é levantada pela família dele, que argumenta que vítima pode ter lutado pela vida, o que justificaria os objetos espalhados.

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