COLUNA BRUNO WENDEL

Assassinado? Objetos espalhados levantam suspeita de que advogado lutou pela vida

Gabriel da Silva Alves estava desaparecido; corpo é encontrado em local de mata

Bruno Wendel

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:00

Gabriel da Silva Alves Crédito: Reprodução

Embora a Polícia Civil ainda não fale em homicídio no que diz respeito à localização neste sábado (29) do corpo do advogado Gabriel da Silva Alves, que estava desaparecido há uma semana, elementos encontrados no entorno onde a vítima estava, numa área de mata da zona rural de mata em Xique-Xique, embasam a versão da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Bahia (OAB-BA) de que o bacharel foi assassinado.

Advogados vítimas de crime 1 de 43

Próximo a Gabriel estavam o celular quebrado e a carteira com os seus documentos. Dias antes, a moto dele foi localizada um buraco, além de um óculos e um par de sandálias que pertenciam ao advogado.

Advogados acusados de terem cometido crimes 1 de 68