Assassinado? Objetos espalhados levantam suspeita de que advogado lutou pela vida

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Bruno Wendel
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:00
Embora a Polícia Civil ainda não fale em homicídio no que diz respeito à localização neste sábado (29) do corpo do advogado Gabriel da Silva Alves, que estava desaparecido há uma semana, elementos encontrados no entorno onde a vítima estava, numa área de mata da zona rural de mata em Xique-Xique, embasam a versão da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Bahia (OAB-BA) de que o bacharel foi assassinado.
Advogados vítimas de crime
Próximo a Gabriel estavam o celular quebrado e a carteira com os seus documentos. Dias antes, a moto dele foi localizada um buraco, além de um óculos e um par de sandálias que pertenciam ao advogado.
Advogados acusados de terem cometido crimes
A hipótese de Gabriel ter sido morto também é levantada pela família dele, que argumenta que vítima pode ter lutado pela vida, o que justificaria os objetos espalhados.