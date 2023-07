Balas perdidas na BA: por quantas Camilas ainda vamos chorar ?

A Federação é o segundo bairro que foi mais afetado pela violência armada no mês de junho em Salvador e Região Metropolitana, com seis tiroteios, cinco mortos e quatro feridos, de acordo com o Instituto Fogo Cruzado – o primeiro foi a Fazenda Grande IV, com seis confrontos e três óbitos. E a tensão na Federação nos últimos dias está no seu entorno, na Praça Lord Cochrane, onde três tiroteios foram registrados em 24 horas. Mas nem sempre foi assim. Moradores relatam que há um mês os confrontos entre facções foram intensificados. De lá para cá, eles não têm paz. Muitos são trabalhadores que saem cedo e chegam tarde e temem ter o mesmo destino de Camila Silva dos Santos, 23 anos. Ela tinha acabado de sair de uma escola de enfermagem e caminhava na praça, em direção a sua casa, quando foi atingida por uma bala perdida na noite do último dia 12 e não resistiu. Por quantas Camilas o Estado ainda vai lamentar ?